Henar Álvarez te ayuda a descubrir si tu novio te está haciendo 'luz de gas'

Buenismo Bien no solo tiene entrevistas interesantes a personajes de la cultura y la política cada semana sino que también cuenta con la participación de Henar Álvarez, que mezcla a la perfección comedia y feminismo para poner sobre la mesa ciertos temas que no se suelen tratar normalmente en nuestra sociedad.

A raíz de la segunda temporada de La Isla de las Tentaciones, Henar Álvarez quiere hacer una labor social y darte una serie de signos para descubrir si tu novio te está haciendo 'luz de gas', término que se utiliza coloquialmente para describir un maltrato psicológico en el que una persona manipula a su víctima haciéndole dudar de su memoria, percepción o cordura.

Tu novio se cree Freud

"Está todo el día diciéndote que estás loca, no para de elaborar complejos diagnósticos sobre tu salud mental y te lo cuenta a ti, a tus amigos y a tu familia, y como es muy sutil pues todo el mundo no lo percibe"

Se muestra como víctima de todo

"Vamos a ver, Manolo, tienes cuatro amantes diferentes y tienes una mujer que te plancha las camisas. Estás llevando la vida de Paquirrín sin ser tú hijo de folclórica. ¿Víctima de qué?

Tratará de convencerte de que la culpa es tuya

Eres más mala que el covid-19 y que la culpa de que todo vaya mal es tuya.

Ataca las cosas que tienen valor para ti

Ver el ejemplo de Pablo con Rosito en La Isla de las Tentaciones.

Empiezas a dudar de la realidad

Las bragas de Hello Kitty que aparecieron en el sofá no son tuyas. No estás viviendo una relación tóxica, está en Chernobyl.

Miente de forma desvergonzada y lo niega

Si sientes que tiene que aparecer Sandra Barneda para decirte que tiene más imágenes para ti en la hoguera de confrontación, es que la situación es ya muy grave.