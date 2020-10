La polémica arbitrar en el Clásico continúa a debate cuando han pasado más de 24 horas de la victoria del Real Madrid en el Camp Nou. La actuación de Martínez Munuera se puso en tela de juicio y desde Barcelona acusan al colegiado de ser un madridista declarado. El Sanedrín analizó el impacto de sus decisiones en el partido más importante del año.

Lluis Flaquer: “En el Barça manejan informaciones de que Martínez Munuera es madridista. Todos los equipos de LaLiga querrían el trato que está recibiendo el Real Madrid con el VAR".

Antonio Romero: “Simeone rajó de los árbitros. A nadie del Atlético de Madrid se le ha llenado el balón al hablar de valores y principios. En el Barça siempre han predicado con que Madrid y Atlético eran los que hablaban sobre el arbitraje y ahora salen con esto".

Mario Torrejón: “Hay clubes que son cobardes y que solo levantan la cabeza cuando se sienten perjudicados en alguna jornada. Me gustaría que jugadores y dirigentes salieran de forma vehemente contra el VAR. Falta valentía en el fútbol español. El VAR se ha cargado este deporte".

Jordi Martí: “Guardiola ya rajaba de los árbitros. Es una política histórica".

Jesús Gallego: “Lo que desacredita a Martínez Munuera es el error en sus decisiones, no su supuesto madridismo".

Julio Pulido: ¿De verdad estamos deslizando el día después del partido que Martínez Munuera es madridista? Nuestra obligación es decir que, pese a que el Barça quiera que se conozca esto, hay que creer en el árbitro. Si la estrategia del club es esparcir la duda de que este señor es madridista, debemos parar esta teoría porque es absurdo. Se ha equivocado o ha acertado".

Pablo Pinto: “Koeman lleva muy poco tiempo aquí y es pronto para llorar".

Antón Meana: ¿Es Martínez Munuera el mejor árbitro de LaLiga para pitar este partido? ¿Es Sánchez Martínez el mejor árbitro VAR de la Europa occidental? Velasco Carballo lo dice".

Miguel Martín Talavera: “Javier Tebas dijo que el VAR había cambiado a partir de una llamada de Florentino Pérez".

Iturralde González: “El árbitro es un ser humano y, por lo tanto, está condicionado por su entorno, etc. Con el asunto de Cucurella se demuestra que ven las imágenes. Debería estar prohibido que en el descanso las puedan ver. El árbitro tiene que hacer bien su trabajo. El único que ha dicho que es madridista aquí ha sido Mirotic".

El duelo Koeman-Zidane

Antonio Romero: “Zidane ganó tácticamente la partida a Koeman. Me parece que se volvió loco en los dos anteriores partidos y se equivocó. Contra Cádiz y Shakhtar puso alineaciones raras. Para el Madrid no hay mejor entrenador que Zidane. Al inicio de la temporada ha tenido fallos que no habíamos visto. La diferencia en intensidad y mentalidad viene gracias a Casemiro y, especialmente, a Ramos".

Marcos López: “Cuando viene a Barcelona, Zidane se siente cómodo. Ayer le salió todo lo que quería. Se le fueron cayendo jugadores y los cambios le dieron ritmo al equipo. Eso sí, no le dio una lección táctica a Koeman".

Jordi Martí: “Lo más importante es lo que dijo Ramos. Era la ocasión perfecta para reivindicarse".

Julio Pulido: “Pedri no le ha quitado el puesto a Griezmann. Ha sido Griezmann quien le ha quitado el puesto a Griezmann".

Pablo Pinto: “Koeman está siendo muy populista. Pedro hace un rato bueno y le quita el puesto a Griezmann".

Miguel Martín Talavera: “Koeman hubiera sido valiente si hubiera intentado recuperar a Griezmann como titular".