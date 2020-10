El comensal de Schrödinger en Madrid: los bares cierran a las doce, pero a esa hora tienes que estar en casa

El estado de alarma que decretó el Gobierno el pasado domingo no es incompatible con medidas más restrictivas que aprueben las comunidades autónomas. Por eso, desde hoy, hay 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid que están cerradas perimetralmente. Además, hay una suerte de toque de queda que prohíbe las reuniones sociales de no convivientes desde la medianoche hasta las 6:00 horas. Hoy el Twitter oficial del Gobierno madrileño ha tratado de despejar las posibles dudas que tuvieran los ciudadanos respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en la región.

Madrid para que quiere llevar hasta el límite la capacidad que le da el gobierno para modular algunas restricciones. Toque de queda: lo más tarde posible. Cerrar los bares: lo más tarde posible. Hasta el punto de que esta tarde, la propia comunidad ha escrito un mensaje que da la medida del sinsentido de forzarlo tanto.

Ha escrito el gobierno de Ayuso: "¿Hasta qué hora abren los restaurantes en la Comunidad de Madrid". "Pues los bares y restaurantes abren hasta las doce de la noche. Pero a esta hora ya tienes que estar en casa".

🥘 ¿Hasta qué hora abren los restaurantes?



⏲️ Hasta las 00 horas, pero a esa hora ya tienes que estar en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 23h. — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 26, 2020

Es precisamente en Madrid donde los sindicatos médicos se han llevado las manos a la cabeza al comprobar que el gobierno de Díaz Ayuso no tiene ninguna intención de contratar nuevos médicos para dotar el nuevo macrohospital que está construyendo, sino que va a derivar médicos de hospitales que ya de por sí están en los mínimos. Ayuso ayer en Telemadrid hasta se indignó porque le hicieran esa pregunta.

"Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico", explicó. No quiere responder Ayuso porque la realidad es la que dejó clara su consejero de Sanidad: no se va a contratar a médicos, se van a reubicar a los de otros hospitales.