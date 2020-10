"Se ha ido de las manos": un epidemiólogo de Harvard se moja (y mucho) sobre la situación de España

El aumento de los contagios empuja a España a controlar, cada vez más, la movilidad. De una provincia a otra o en la propia provincia. Además, las comunidades autónomas empiezan a tomar medidas estrictas de control de la actividad social. Además, cinco comunidades autónomas ya han decretado el cierre perimetral y así controlar los movimientos de los ciudadanos. Elvis García es doctor en Salud Pública y profesor de Epidemias de la Universidad de Harvard y ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' en la Cadena SER con Pepa Bueno.

El epidemiólogo ha explicado en el programa que todo lo que sea limitar la movilidad de los ciudadanos "está bien", pero la situación en la que está España obliga a restricciones aún más contundentes porque "se nos ha ido de las manos". Además, señala que en abril es posible que sigamos igual porque de momento no se sabe si habrá vacuna.

Entrevista completa a Elvis García

No creo que hayamos perdido el control, nunca lo hemos tenido. Hemos tenido una falsa seguridad de que todo estaba bien. El virus nunca ha estado bajo control, pero las medidas que teníamos nos permitían convivir con él. Esto estaba dentro de lo previsto.

Hablar de ola es relativo. Es perder el tiempo. Sabemos que habrá un pico en invierno por las circunstancias metereológicas y deberíamos estar preparado para ello.

El toque de queda es eficaz. Pero es relativo que sea suficiente. No es suficiente para controlar toda la pandemia. Categóricamente no. Estas medidas no son suficientes y menos con el despiporre que tiene cada comunidad autónoma.

Una respuesta unificada es mucho más sólida que cada uno lance sus iniciativas. Las comunidades luego viajan de un lado a otro. Desde el punto de vista conceptual es un error.

Si de verdad hacemos lo que hay que hacer... ahora se nos ha ido de las manos. Yo soy de la opinión de hacer un confinamiento total, pero a la vez establecer estrategias de control. Es decir, rastreo y demás. Si no, vamos a estar así todo el rato. Pico, bajada, pico bajada... esto no es una estrategia. Y creo que los gobiernos hacen eso.

Los países asiáticos nos han demostrado que hacer test les permite llevar una vida medianamente normal. No necesitas miles de millones de euros para hacer rastreos o una aplicación de móvil. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el Gobierno no sabe cómo hacerlo. Es algo muy nuevo y además las competencias regionales también están ahí.

Económicamente es mejor invertir en test y rastreos. Por no hablar del coste humano. Creo que es blanco y en botella. Hacer test y hacer rastreo es el ejemplo claro. Hacer test no es garantía de éxito, hay que tener una estrategia. Hacer test por hacer test no vale para mucho.

Aquí en Harvard se hacen test cada tres días. Se pueden hacer cosas mucho mejor de lo que se están haciendo. En Europa no se está haciendo en general.

La medida de la alarma es buena porque le permite no empezar de cero. En abril estaremos igual si no cambiamos las cosas. ¿Y si no viene la vacuna? La gente tiene que concienciarse, hay que entender la complejidad del asunto. Hay que empezar a operar sabiendo en lo que estamos. No hay más que hacer test y hacer rastreos.

A mi lo que me sigue sorprendiendo es la falta de empatía de la gente... de organizar sus vidas independientemente del virus. La falta de concienciación social me sorprende en algunos lugares y la cabezonería de los gobierno de establecer medidas necesarias. Hay medidas que tienen un coste político muy elevado.