Con el asunto del estado de alarma, me ha apetecido volver a hablar hoy con el virus del covid. Lo entrevisté hace algunas semanas y creo que sería bueno preguntarle hoy algo nuevo. Nosotros le tenemos miedo a él, pero, ¿a qué tiene miedo el virus?

Virus del covid, buenos días.

Buenos días.

Como digo, todos le tememos a usted, algunos más que otros, pero, ¿a qué tiene miedo usted?

Pues básicamente, a mi lo único a lo que tengo miedo, como virus que soy, es a la responsabilidad de la gente.

Le da miedo que la gente sea responsable.

Sí, eso me aterra, porque es lo único que puede acabar conmigo. A mí, cuando me toman a pitorreo, soy feliz, pero cuando veo que la gente no está preocupada por mi, que es irresponsable, que se junta, ahí me crezco, pero ya digo, la responsabilidad de la gente me aterra. Así que les pido a todos, por favor, que no sean responsables.

Gracias, virus.

A ustedes.

Pues ya lo han oído, queridos oyentes. Hagamos lo único que al virus le da miedo. Venga, que ustedes pueden