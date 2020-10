Rafael Santandreu: "Cuando ajustas tu mentalidad y aprecias lo que tienes, eres más feliz y no te conformas"

Toques de queda, reuniones de como máximo seis personas, territorios de los que no se puede salir... el temor aumenta en estas circunstancias. Pero para Rafael Santandreu, 'Nada es tan terrible', incluso en esta coyuntura.

Bajo este título, la obra del psicólogo traslada al lector a la filosofía estoica, con el objetivo de fortalecer las emociones en los tiempos de coronavirus. “El cerebro tamiza todo y le otorga una valoración, a través de una comparación. Hay gente que piensa que cualquier adversidad es el fin del mundo en su vida. Y yo, prefiero no pensar así”, explicó.

“La idea irracional de que, si no estás acojonado, cobrado, indignado, no vas a hacer las cosas, porque el motor negativo es lo que impulsa. Creo que no es así. Cuando ajustas tu mentalidad en no quejarse y aprecias lo que tienes, eres más feliz y tienes ganar de explorar el mundo, no lleva al conformismo”, analizó Santandreu.

En este sentido, compartió que la mejor manera de asumir las restricciones que esta segunda ola de covid obliga a acatar, se resumen en: ayudar a los demás y aprovechar el tiempo al máximo para que el ánimo no decaiga.

El colaborador, además, quiso ejemplificar este análisis de la realidad con dos personajes, a su juicio, modélicos en esta forma de pensar: del físico teórico Stephen Hawking, expuso que, “vivió 50 años sin poder moverse en absoluto, ni comer ni hablar. Imaginad el confinamiento tenía. Él decía, sin embargo, que era una adversidad pequeña. Se casó, tuvo dos hijos, publicó superventas y viajó por todo el mundo ¿qué nos diría de este confinamiento, comparado con el suyo?”.

Otra de las personas referentes que quiso destacar es Davide Morana, un joven italiano que perdió las cuatro extremidades a causa de un virus muy agresivo del que estuvo a punto de morir. “Le tuvieron que amputar manos y piernas, le cambió la vida de repente. Está agradecido a la vida porque sobrevivió. Está confinado toda su vida y eso no le limita”, enfatizó.

El psicólogo considera que, en la actualidad, “estamos haciendo algo por los demás”, para evitar la propagación del virus, una acción incompatible con la idea de que siempre hay que estar bien y no rechistar. De hecho, el mundo se enfrenta a una dicotomía entre el egoísmo y la generosidad en donde, según el colaborador, “hay poca inteligencia e inconsciencia”.

“Hay que convencer a todo el mundo de que ayudar a los demás te hace más feliz. Hay que hacer atractivo la realidad: poner el hombro es una cosa maravillosa”, opinó.