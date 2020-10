Lois Patiño es uno de los representantes del llamado Novo Cinema Gallego, una generación de cineastas con una mirada a la singuralidad gallega y su paisaje. En 'Lúa Vermella', su segundo largometraje, se adentra en los naufragios de pescadores ante la inmensidad y monstruosidad del mar. El joven director compone un poema visual del duelo y la muerte a través de los mitos y leyendas gallegas, desde las meigas y la Santa Compaña, en una experiencia fantasmagórica. Figuras inmóviles y planos fijos para una composición pictórica - la búsqueda de un Hopper a la gallega, dice él- en este potente y fascinante ejercicio inmersivo en la Galicia mística.

¿En qué medida esta película es el reverso de ‘Costa da Morte’, tu anterior largometraje?

El proyecto de Lúa Vermella nace como respuesta, como continuación a las indagaciones que habíamos comenzando en Costa da Morte, sobre todo esta relación entre el paisaje y los mitos, las historias que los pueblan. Grabamos en la misma zona, en la Costa da Morte, pero si la anterior película se quedaba más del lado de la realidad, en este caso vamos al lado del mito. Y lo hacemos desde la pregunta de qué mitos despierta este paisaje, el paisaje que convive con este océano que es un cementerio, que durante siglos fue considerado el fin del mundo, qué mitos aparecen de aquí. Como respuesta o profundización en las ideas que había tratado en Costa da Morte, nace esta.

¿Qué te interesa de los mitos y leyendas? ¿Cómo nos construyen?

Los mitos y las leyendas vienen a cubrir esos espacios donde la razón y el conocimiento no llegan. Por eso antes había más mitos y leyendas, cuando la razón va dando una explicación científica, muchos de estos mitos van desapareciendo o quedan como creencias o relatos sin un carácter verosímil. Pero hay algunos espacios que quedan para el misterio, la muerte es un misterio, o los que la vemos como misterio no queremos la convicción de que morimos y ya está, ahí aparecen estos mitos. Todas las culturas se han construido a partir de ellos, y también la convivencia de relatos y mitos va construyendo el imaginario colectivo. La identidad de un paisaje se forma igual por mitos que por historias que sucedieron en realidad. Eso es lo que me interesa, cómo los mitos forman la identidad de una cultura.

El director Lois Patiño / Julia Llerena

Hablas de la muerte como misterio, ¿tenéis una relación especial con la muerte en el imaginario gallego?

En el imaginario fantástico gallego los seres más destacados que han surgido son las meigas y la Santa Compaña, son figuras que están en contacto con la muerte, que traspasan de la vida a la muerte. En Galicia siempre ha habido una convivencia mayor entre vivos y muertos. Me hace ilusión que el estreno de la película coincida con Halloween porque en Galicia tenemos el Samhain, el Halloween celta que luego al cruzar a EEUU se fue transformando de esta manera. El Samhain tenía dos estaciones, la estación clara y la estación oscura, y cuando acaba la primera es cuando se abren las puertas de la muerte y los muertos pueden pasar de un sitio a otro. Todo lo derivado de Halloween en Galicia ya lo teníamos con los celtas. Que esta película que habla de la Santa Compaña, de fantasmas, de meigas, se estrene ahora puede ser una buena celebración de Halloween ahora que no se puede hacer mucho, ir al cine a ver Lúa Vermella.

La película también mira al duelo, a la necesidad de despedirse, algo que con esta pandemia se ha puesto en valor

Hemos vivido un acontecimiento social tan traumático a nivel colectivo que todas las películas, todas las obras, todos los libros, van a estar teñidos de esta experiencia. Mi película, inevitablemente, toca el tema del duelo, del duelo abierto, y la necesidad de una despedida. La película trabaja sobre todo sobre los náufragos que desaparecen en el mar, que las familias no pueden despedir y queda ese duelo abierto. Un poco como ha sucedido ahora durante la pandemia, que lamentablemente los entierros no se podían llevar a cabo, ese momento de despedida colectiva y apoyo mutuo tan importante para el que sobrevive pero también para el propio muerto sin te agarras a muchos mitos y creencias. En Galicia está la figura del alma en pena, se dice que los náufragos, cuando mueren en el mar y no aparece el cadáver, quedan como fantasmas atrapados en el limbo, sin poder ir al más allá, al descanso eterno. Creo que dialoga con todo esto que hemos vivido.

En esta época de globalización y deslocalización en muchas obras audiovisuales, el Novo Cinema Gallego reivindica el paisaje, la tierra, el arraigo, como algo indisoluble del hombre

Todas las culturas minoritarias tienen que tratar de fortalecerse por todas las vías posibles. El cine tiene la posibilidad de crear cultura y visibilizarla. Por ejemplo, aparece O que arde y lo que hace es visibilizar el rural gallego y crear una obra que ya es patrimonio de la cultura gallega. En estos momentos, ya llevamos mucho tiempo en la globalización, pero ahora con todas las plataformas de televisión que nos entran en casa, con todo el imaginario norteamericano invadiendo nuestro propio imaginario, y no soy purista, entiendo que toda cultura es mestiza y está en un proceso de transformación constante, pero en esa unión de culturas, hay que no ser comidos, devorados, por la cultura dominante, sino tratar de florecer, de emerger, de compartir y poner en valor la cultura propia. Sobre todo por una cuestión de riqueza, en la diversidad está la riqueza. El mundo será más rico cuantas más culturas y lenguas haya. Desde el Novo Cinema Gallego somos muy conscientes de esto y trabajamos para proteger la singularidad de nuestra tierra.

En Lúa Vermella utilizas esas figuras inmóviles y sus poéticos pensamientos para narrar, ¿por qué?

Todo mi cine trata de reflexionar sobre la relación del hombre y el paisaje, entre el ser humano y paisaje, y siempre hay una perspectiva animista de la naturaleza, una naturaleza espiritualizada. Busco la fusión del hombre y el paisaje, de disolución del yo en el todo, es una de las búsquedas místicas y espirituales. Con esta película, con un lenguaje particular, en un pueblo donde todo el mundo está paralizado y vamos comprendiendo poco a poco el por qué, yo quería explorar la temporalidad. Plantear una temporalidad distinta al espectador donde el tiempo está suspendido. Sobre todo trabajaba en base a unas ideas del filosofó Gaston Bachelard, que distinguía el tiempo horizontal, el que fluye con el mar, con el viento, del tiempo vertical, que es el de la consciencia, el de la revelación poética. Todas las figuras están paralizadas porque están ensimismadas, están en una actitud introspectiva, vamos escuchando su monólogo interior, sus pensamientos. Hay una especie de disociación hombre-paisaje, el hombre está fuera del mundo y es el paisaje el que fluye y se mueve. Es un poco lo que trataba de explorar con este lenguaje.

Fotograma de 'Lúa Vermella' / ELAMEDIA

Para eso, para abordar ese tiempo interno vital y también cinematográfico haces uso del plano fijo salvo en contadas ocasiones, ¿qué significa para ti el plano fijo?

Hay una voluntad de que la mirada del espectador penetre en la imagen y habite en la imagen, que le dé tiempo a recorrer esos espacios, que la haga suya. Y por otro lado, que la imagen pueda penetrar en el espectador. Es algo también de resistencia, frente a la aceleración exponencial a la que estamos acostumbrados en general, como estilo de vida y filosofía de esta idea de progreso que también afecta al cine, el arte puede funcionar como un oasis de desaceleración. Tratar de apaciguar la mirada, de que se establezcan más vínculos con la imagen. El plano fijo ayuda a esa concentración de la mirada, que no sea superficial, que pueda penetrar. También hay otra cita de Gastón Bachelard que me interesaba, dice que la inmovilidad irradia. Primero la inmovilidad hace una cuestión de atraer la mirada, condensar la mirada, pero llega un momento en que si la imagen te conmueve por la belleza y el misterio, esa inmovilidad comienza a irradiar. Mi cine dialoga también mucho con lo pictórico, por eso el plano fijo, hay mucho Hopper, figuras ensimismadas en el espacio, o del Ángelus de Millet, que está también muy presente en la película con esa búsqueda de introspección y duelo. El plano fijo ayudaba en esa búsqueda de un Hopper a la gallega.

Y, como en los cuadros de Hopper, también invita al espectador a imaginar la historia de esos personajes

Te inspira, te evoca narrativas, dónde estaba ese personaje, adónde va ir luego, en qué está pensando en este momento. Es muy bonito ese proceso al que te invita

¿Cuál es tu relación con la experiencia cinematográfica como creador y con las plataformas como usuario?

Los cineastas en general pensamos nuestras películas para ser vistas en pantalla grande con el sonido envolvente. Hay un relación distinta con la imagen. De hecho, trabajo tanto el paisaje y su representación en el cine porque me parece una relación muy similar de la que se establece entre el que está en el campo observando un paisaje en la distancia al espectador que está en la butaca contemplando otra imagen en la distancia de esa pantalla de cine. Hay una relación entre el hombre pequeño y la inmensidad del paisaje o de la pantalla del cine. Si cambias esa dimensión de la pantalla hacia algo pequeño, cambia totalmente la experiencia. Mi película ‘Costa da Morte’, que trabaja sobre la distancia y la inmensidad, si la pones en una pantalla de ordenador o, no digamos, un móvil, se perdería la mitad. La mayoría de los cineastas trabajamos para que estas películas se vean en estos templos del cine, pero en las plataformas es impresionante la diversidad de películas que tienes acceso desde tu casa. Esa posibilidad de ver grandes películas en tu casa, ese abanico abierto de películas que entran, es fantástico, siempre que no te pierdas en el magma de contenidos. Un estudio evaluaba el tiempo que se perdía en la búsqueda de películas y en una semana se contabiliza por horas. A mi me interesa la plataforma Filmin, porque cuida al cine de autor español y hace las funciones también de una filmoteca, y con colecciones muy bien estructuradas para comisariar, digamos, los ciclos. Por ejemplo, ahora que nos han puesto los toques de queda, pues han hecho un ciclo entorno a la noche con películas de calidad.