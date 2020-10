Marwán: "A veces con la intensidad no basta"

El principio de esta conversación es un viaje que hace el cantautor Marwán al azul de los ojos de su padre. Aparece en la portada de su último disco 'El viejo boxeador' y su historia vital como refugiado palestino ha marcado de manera profunda toda la vida y las canciones de uno de los músicos más respetados de este país. Su seudónimo no podía ser otro 'El hijo del refugiado'. Esta es una conversación sobre una vida, pero al mismo tiempo sobre muchas.

A lo largo de los años ha ido uniendo los retazos del relato de su padre, que nace en una tienda de campaña tras haberle quitado todo a su abuelo, que luchó en 'La Guerra de los Seis Días'. Marwán nace en una familia que ha formado parte de uno de los conflictos inacabados más desoladores de los últimos tiempos. “Con 11 años empiezo a ser consciente de todo. Empezamos a relacionarnos con gente que estaba en la lucha por la liberación de Palestina", explica. Todo lo que suponía en la vida de su familia y lo que suponía también para el mundo empezaron a acumularse en su cabeza. “Recuerdo ver imágenes atroces que me dejaron impactado para el resto de mi vida y me metía en el cuarto a llorar", explica desgarrado.

Su abuelo, del que nunca supo los años porque no tenía DNI, no recuerda conversaciones porque no se entendían, él hablaba un árabe que Marwán no sabía, tiene para el músico un significado simbólico por los silencios, las caricias y las miradas compartidas en los veranos que iban a verlo. “Mi abuelo era como mi padre por dos. Pero no podía hablarle, buscamos cómo entendernos de otra forma", ha explicado.

Habla también del no rencor que permitió seguir a su padre, a su familia, una vida con menos sufrimiento. "Mi padre ha querido protegernos de la brutalidad de estar enfadados siempre, aunque su vida haya sido para estarlo, él ha seguido adelante", añade. Ese hombre palestino, que había crecido en Jordania refugiado, llegó a Madrid y conoció en Callao, por la calle, a la que luego sería su mujer. La madre de Marwán. Esta historia de amor aparece también escrita por el cantautor en su último libro.

También ha llegado la hora de hablar de la música, que no podía faltar en las escenas de la vida de este #Gatopardo. "Yo me volví cantautor por Ismael Serrano", explica Marwán. Ha sido siempre su lucero y en esta conversación con Mara Torres se emociona recordando a la guitarra una de las primeras canciones que se aprendió que, como no, era suya.

Nos ha traído su historia, sus nuevas estrofas, algunas canciones de hace años y unos pocos versos. Detrás de sus nuevas canciones hay una historia de amor vieja, de dos personas que luchan por siguen, pero también sobre la persona que ahora vive con él el amor y a la que define con una bondad como pocas.