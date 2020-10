Estreno de 'Almas (remix)' de José Biggs

José Biggs, cantante y compositor chileno, grabó en México el videoclip de Almas hace un año, el Día de los Muertos de 2019. ¿Y por qué ha tardado tanto tiempo en ver la luz este videoclip? Todo tiene una explicación –o varias– y todos las estamos sufriendo: la primera fue la crisis social en Chile y después la pandemia del coronavirus. "El alma se me tiñó de negro", nos dice el propio Biggs. Desde Fuego y Chinchetas estrenamos este esperado videoclip, un nuevo renacimiento de Almas. José Biggs, que entra dentro del nuevo pop chileno, está bien valorado por la crítica española que le nominó a mejor artista internacional en los premios MIN de 2019 por su primer disco Biggs.

El videoclip está grabado por la directora chilena Gabriela Toro durante el año pasado en plena celebración del Día de los Muertos en Tepoztlán (en el centro-sur del país mexicano). José Biggs recorrió con ella toda la ciudad, los bosques, los cementerios. "Estuvimos conversando con la gente y llenándonos el alma con la belleza y alegría de una fiesta, de un homenaje, de una tradición, que en casi cualquier lugar del mundo se vive justamente lo contrario", explica. Asegura que era el lugar "perfecto" para grabar este videoclip, "todo lo que buscaba estaba en ese lugar".

"Fue mágico, pero vino la crisis social en Chile y el alma se me tinó de negro. No pude lanzarlo. La situación me entristeció mucho y no sentí que era el momento". Ese fue el primer escoyo para la no publicación del videoclip aunque la canción sí que salió a las plataformas pese a ser retrasada durante varias semanas debido a las revueltas sociales que vivía Chile. Luego fue la pandemia del coronavirus. Un punto de inflexión que sirvió para que Biggs se encerrara y vlviese a grabar, entre ello esta nueva versión de Almas que estrenamos en Fuego y Chinchetas. Este remix cuenta con los "elementos esenciales de la canción original pero dándole más energía y sobre todo más electrónica".

Biggs revisitó el vídeo de hace un año y "todo seguía ahí". "Incuso más vivo que antes", asegura. La nueva canción, plagada de toques electrónicos y un estribillo difícil de olvidar tanto por su sentido como por su armonía se llevaban tan bien como la vida y la muerte en la ciudada mexicana de Tepoztlán. De esta manera renace Almas, "con una nueva versión musical y un videoclip digno de una de las celebraciones más impresionantes que me ha tocado vivir y que realmente me ha cambiado la manera de mirar a los que estamos aquí, a los que vendrán y a los que ya no están".

Portada del single de 'Almas (remix)' / José Biggs

Tu reviviste todo lo que tengo en mí

Despertaste lo que oscurecí

Tú fuiste sangre cuando lento mi corazón

Quiso salirse de la piel para llorarte en los sueños

Las Almas nunca morirán

Las Almas son la eternidad

Las Almas siempre cantarán por los que vendrán y los que ya no están

Las Almas no se olvidarán

Las Almas siempre brillarán

Las Almas no descansarán hasta que la tuya encuentre su lugar

Somos Almas invisibles

Somos Almas invisibles

En la tormenta escuché tu nombre, tu voz

Y volaste directo hacia aquí

Fuiste la llave cuando yo no pude encontrar

Algo debajo de los pies para calmar ese fuego

Somos Almas invisibles

Somos Almas invisibles

