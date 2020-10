Carlos Boyero, sobre 'La voz humana': "No me irrita, pero tampoco me provoca una sensación orgásmica"

Carlos Boyero ya sabe que “hasta los estornudos de Almodóvar suponen un acontecimiento mundial”. Sin embargo, ‘La voz humana’, su nueva creación, que se puede ver en la gran pantalla desde el pasado viernes, le resulta bastante indiferente.

Este cortometraje, de casi media hora de duración, se inspira libremente en un drama escrito por el francés Jean Cocteau sobre el mito de Penélope: un monólogo que se desencadena cuando un hombre se digna a llamar a su amante, para abandonarla y casarse con otra mujer.

“Celebro que esto sea un cortometraje y tiene todo el derecho del mundo a un texto obsesionado hacer lo que le dé la gana con un texto con el que él está obsesionado, pero a mí me parece impostado que habla de sentimientos contradictorios. No me irrita, pero tampoco me provoca una sensación orgásmica”, resumió el crítico.

De hecho, para el colaborador “el tema podría ser subyugante y trágico, pero veo más bien un ejercicio de estilo”.

En cuanto a Tilda Swinton, la única actriz que se ve en pantalla durante el desarrollo del cortometraje, pese a ser musa de muchos directores vanguardistas, a él no le gusta. “No me guasto el dinero para ver pelis suyas. Solo la he encontrado excepcional en Michael Clayton, donde toma las decisiones más mortíferas.”, relevó.

El estreno de la comedia 'Sentimental'

Este viernes se estrena en los cines la comedia 'Sentimental'. La dirige Cesc Gay y adapta su propia obra de teatro 'Los vecinos de arriba', con la que debutó en 2015. Con esta película, el crítico sí se ha divertido.

Esta cinta, repleta de sentimientos encontrados, enfrenta a dos parejas: Javier Cámara y Griselda Siciliani, los vecinos de abajo, un matrimonio con una relación agónica; y Belén Cuesta y Alberto San Juan, los vecinos de arriba, una pareja floreciente y muy activa a nivel sexual.

“Con el teatro filmado siempre tomo ciertas precauciones, pero creo que está muy bien resuelta. Al principio no me encajaba, pero cuando vienen los vecinos de arriba a esa cena, que empiezan a aflorar sentimientos, me empezó a gustar”, opinó.

LA POLÉMICA DE ‘ANTIDISTURBIOS’

Boyero no podía marchar de su sección sin antes comentar una de las series españolas de la temporada: ‘Antidisturbios’. Esta apuesta de Movistar+ ha generado polémica, ya que algunos colectivos no están muy contentos con lo que han visto.

El Sindicato Unificado de Policia y la Jupol emitieron un comunicado asegurando que la serie daña la imagen de los agentes de policía, y que no se refleja la presión a la que se enfrentan, a diario, para garantizar la seguridad ciudadana.

El colaborador no piensa igual y afirmó, de hecho, que se trata de un “retrato de la corrupción y de la gente legal”.

Esta historia tiene como protagonistas a seis agentes de la policía antidisturbios intentan ejecutar un desahucio en el centro de Madrid, cuando sucede una tragedia: la muerte de un hombre. Asuntos Internos se pone al mando de la investigación. Los agentes podrían enfrentarse a una grave acusación, por lo que deciden buscar una salida por su cuenta hasta que una miembro del equipo de la Policía, se empieza a obsesionar con el caso y va descubriendo que, tras ese desalojo malogrado, hay algo más.

“Es magnífica y te pone en una situación límite. Es un infierno lo que viven los agentes, que no saben si van a acabar en la cárcel”, explicó.

A juicio de Boyero, “es verosímil. Y la tía – refiriéndose a la agente de Asuntos Internos- es una testaruda que no va a permitir el engaño. Es eléctrica”.