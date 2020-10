Santiago Niño: "Los Presupuestos son un brindis al sol"

Mientras la segunda ola de la pandemia de coronavirus no deja de avanzar con paulatina virulencia en España, y la sombra de un segundo confinamiento comienza a planear de forma cada vez más evidente en todo el viejo continente, el seísmo económico provocado por la crisis sanitaria no parece ver la luz al final del túnel. Según las estimaciones de la consultora McKinsey, la recuperación del turismo español no llegará hasta el año 2023 o 2024.

Para Santiago Niño Becerra, nuestro economista de cabecera, no se trata de una predicción en absoluto descabellada. Según su opinión, existen dos elementos fundamentales a la hora de analizar la difícil situación que atraviesa el turismo. Por un lado, “no importa cuánta propaganda haga un gobierno, que si el turista no se siente seguro, no visitará el país”, señala Niño. Además, apunta el factor de la incertidumbre laboral, que se aplica tanto al turismo extranjero como al interior: “Si un trabajador está dudando irse de vacaciones, y su empresa tiene problemas, lo más probable es que no lo haga”.

No hemos perdido la oportunidad de comentar con Santiago Niño otra de las noticias económicas de la semana: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del gobierno. Desde el punto de vista de nuestro economista, los objetivos de ingresos son “un brindis al sol”. Y recuerda que “se han vendido como los presupuestos con un objetivo de ingresos más altos de la historia de España, y es cierto, pero también es cierto que España nunca ha cumplido este objetivo”, por lo que habrá que esperar a finales del próximo año para comprobar su aplicación real.

Niño echa de menos alguna medida excepcional propia de una situación excepcional como la que estamos viviendo. Por ejemplo, señala que el objetivo de persecución de fraude fiscal, que prevé una recaudación de 800 mil euros, tiene “las miras muy bajas”, ya que la suma de dinero defraudado cada año en España alcanza los 60 mil millones de euros. Del mismo modo, propone algunas medidas como un aumento del IVA a los artículos de lujo. “No tiene sentido”, apunta, “que el IVA de un Ferrari sea el del mismo que el de un SEAT Ibiza”, y “si se agravase el IVA de un Ferrari, el que tiene dinero para comprarse uno, se lo va a seguir comprando”.

Niño no comparte, del mismo modo, medidas como el aumento del IVA a las bebidas azucaradas, algo que considera “discriminatorio”. Ya que, las personas con rentas más altas, las van a seguir consumiendo, mientras que se restringe su consumo a aquellos con un patrimonio más reducido. En definitiva, define estos nuevos presupuestos como un proyecto “muy ligado a las circunstancias, al que es difícil oponerse, por su amplio consenso, pero muy mejorable”.