¿Conseguirá La Vida Moderna su segundo Premio Ondas?

Este miércoles 28 de octubre se fallan los Premios Ondas y La Vida Moderna aspira un año más a conseguir su segundo galardón tras haberse llevado en 2018 el correspondiente a Mejor Programa de Radio.

"Nos acaba de decir Álex que mañana se comunica la decisión de los Premios Ondas y aunque no hemos hecho campaña, nos hemos vuelto a presentar como Mejor Programa", señalaba David Broncano sobre un galardón que varios integrantes de La Vida Moderna han ganado en varias ocasiones.

Quequé lo ha conseguido en diferentes ocasiones (La Noche con Fuentes, Noche Hache, El Club de la Comedia...) y también Broncano, que suma hasta tres Ondas consecutivos en los últimos años.

"Me doy cuenta de que igual este año no se me da ni un Ondas. En los últimos años me dieron por el A Vivir, La Vida Moderna, La Resistencia", reparó David, que enseguida fue preguntado por sus compañeros sobre su decadencia.

¿Tú te crees que después de ganar tres Ondas se puede ir con una matraca?", comentó entre risas su compañero Ignatius. "He dado por hecho que todos los años me iban a dar Ondas y la vida me la va a devolver mediante una hostia de ausencia", reconoció un Broncano que hizo uso de la ruidosa matraca para zanjar el tema.