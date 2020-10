Ignatius: "Mi hijo me dijo: 'Ignatius ya no está solo'"

¿Quién es Ignatius? ¿Es Juan Ignacio Delgado Alemany? ¿Es Nacho? Él mismo es´ta intentando saberlo. A lo largo de los años, especialmente en la efervescencia de su carrera como cómico en La Vida Moderna, se ha ido construyendo a través de su desfachatez en el escenario, tal y como él lo describe. Se emborrachaba de la adrenalina de lo que ocurría cuando se subía a él y la manera, nunca premeditada, más impulsiva que otra cosa, en la que reaccionaba. Entra a este Faro a conversar con Mara Torres durante la madrugada bajo el seudónimo de Jim Hawkins. Acaba de estrenar un libro 'Vive como un mendigo, baila como un rey' que habla, en realidad, de quién intenta ser.

Esta es una conversación en la que habla como una inspiración de su madre y como un reflejo de su padre, que murió hace unos años, y que eran, como reconoce Ignatius, como dos gotas de agua. "A veces amigos de mi padre se emocionan al verme porque es como si hubieran visto aparecer a mi padre de repente", explica. Habla de él y del tiempo que echa de menos no haber pasado juntos por su tendencia a ser un niño solitario, que disfrutaba de su aislamiento. Se lo encuentra en sueños, hablan, e Ignatius se levanta como si hubiese estado con su padre, lo hubiese olido y casi abrazado. ¿En sus mayores referencias? Habla de un profesor que lo acercó al cine, luego al humor, y que fue siempre su mentor. "Me iba al colegio a ver películas con él y yo creo que me he inspirado en sus frases en clase para crear mi personaje, para hacer humor", ha añadido.

El personaje de Ignatius Farray no ha sido tan fácil para Nacho como todo su grandísimo público puede creer. Reconoce en él sus mayores éxitos, la posibilidad de tener el trabajo y la vida que hoy tiene, sus mejores experiencias haciendo algo como humor, su pasión; pero también reconoce "el poco estilo" y ser víctima "fingida". Era su refugio, para luchar contra su potentísima timidez, la manera en la que supo salir al mundo y en la que ahora se siente atrapado. Su libro es una declaración de intenciones, reconoce, intenta dejarlo atrás para unir quién es de verdad con su alter ego. "Le he dado la mano a Ignatius para subirme al escenario pero quiero ser capaz de empezar a medir las cosas, no es una persona sensata", ha explicado.

En esta noche compartida con Mara Torres reconocemos en Ignatius una sensibilidad arrolladora heredada de su padre, que lo llena todo y que dibuja al mismo tiempo al cómico como un desconocido, incluido para él. A una persona que cree en el destino y que encuentra en todo lo que le ha ocurrido una predilección para dedicarse al humor.