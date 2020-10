"A Vinicius eso le pone mucho más nervioso", Antonio Romero señala lo que de verdad preocupa al jugador

Benzema y Vinicius fueron dos de los nombres destacados durante el partido contra el Borussia Monchengladbach, pero por razones extradeportivas. Durante el descanso, las cámaras pillaron a Benzema diciendo a Mendy que "no se la pase a Vinicius". El Sanedrín de El Larguero analiza la relación entre ambos jugadores.

Julio Pulido: "Me parece increíble que un compañero a otro le diga a otro que no jueguen con un tercero. Delata la situación: luego salen al terreno de juego y se queja Benzema de la manera de jugar de Vinicius. Se lee que dice 'no hace nada con sentido'. Me parece que Zidane tiene una papeleta e intentar solucionar algo que parece que está roto".

"El mensaje de Benzema fue calando en Mendy, que solo le dio tres balones a Vinicius en la segunda parte. Yo no considero que Benzema haya desmentido nada con su mensaje en redes sociales diciendo lo de 'ladran'. Si realmente quieres desmentir eso, sales públicamente y lo niegas. Pero no pones un mensaje interpretativo. El asunto es lo suficientemente grave para que Benzema lo desmienta y no lo ha hecho".

Toño García: "Me cuentan desde el entorno de Vinicius que está muy tranquilo, que no se ha enfadado. No ha habido ninguna llamada ni mensaje de Benzema y esto lo consideran como cosas que pasan en el vestuario. Su única obsesión ahora mismo es jugar y convencer a Zidane. Mañana sabremos si Benzema tendrá un gesto de cariño. Vinicius lo agradecería pero no le va a pedir explicaciones.

"A Vinicius eso le pone mucho más nervioso"

Antonio Romero: "Yo descarto la mediación de Zidane. Creo que lo va a dejar pasar y no se va a meter en ningún charco, sobre todo si no ve que se enquista. Vinicius no tiene una posición de fuerza para que se enquiste. Denota lo que se viene viendo en el terreno de juego: que no se entiende futbolísticamente con él. Esta temporada Benzema está rindiendo en un nivel bajo y quien se pasó presionando todo el partido fue Vinicius. Creo que debería mirarse más a él y no tanto a Vinicius".

"No creo que le acabe afectando a Vinicius, porque para lo joven que es, tiene mucha personalidad. Le pone mucho más nervioso los 20 minutos que tuvo Hazard, que sabe que puede convertirse en suplente. Es cierto que tiene un déficit de cara a la portería porque no está en su ADN ser un goleador pero el chaval está progresando. Pero cuando Hazard esté bien, será suplente".