La posible solución al 'lío' de los datos del coronavirus en España

Un grupo de estadísticos facultativos ha publicado una carta demoledora sobre el 'tremendo' lío que hay todos los días con los datos de contagios y fallecidos por COVID-19. Piden que sea el Instituto Nacional de Estadística, el organismo público español que ya existe y se dedica a eso, el que lidere la metodología, el tratamiento y la difusión de los datos con los que se mide la evolución de la pandemia.

Los expertos coinciden en que, habiendo un organismo especializado en la gestión de la información y los datos en España (el INE) tenga que ser el Ministerio de Sanidad y sus órganos adscritos los que tengan que dar y tratar estas cifras. Por eso, exigen una mayor calidad y coherencia en la metodología, así como también ofrecer datos por ejemplo de la incidencia por municipios.

Carmen de Miguel, firmante de la carta

No pretendíamos ser tan duros con la carta. Pretendíamos describir una realidad que no es la que queremos los estadísticos. Las estadísticas no son suficientemente fiables para el problema con el que nos enfrentamos. Hay que poner orden a las estadísticas. Que se elaboren de manera rigurosa, con una metodología coherente. El INE debe adoptar un papel más activo y ello redundaría en unos mejores datos.

Desde el principio ha faltado la colaboración del INE con las autoridades sanitarias. No se trata de comunicar las muertes, sino saber cuándo se han producido. Echo en falta la metodología. Hay un cierto desbarajuste que repercute en la toma de decisiones.

Los ciudadanos, con unos datos correctos, se creerían más las cifras.

Si hay una información en la que todos confiamos habría menos problemas. Es un tema que se nos ha venido encima y también el tema sanitario. La pandemia. Nadie se lo esperaba. El tema estadístico no es fácil, pero habría que afrontar el rigor en las estadísticas con una mayor colaboración. Pero sabemos que no es sencillo. Hay que colaborar para que las estadísticas tengan mayor calidad.

Kiko Llaneras, redactor de 'El País'

Tienen razón en que el INE tiene un papel pequeño. Ante la evidencia de que el Ministerio de Sanidad no tenía personal especializado en la búsqueda y gestión de la información, igual deberían haber ido a buscarlo. Esto es un problema que nos vamos a encontrar más veces.

Yo soy pesimista. La situación ahora es muy preocupante. El numero de casos diarios se ha multiplicado desde el 1 de octubre. El número de hospitalizados casi se ha duplicado también. Las UCI de las comunidades autónomas empiezan a tener una ocupación muy elevada. Hay un momento en el que las cifras pierden el sentido. Tal y como van las cosas, el coronavirus va a ser la principal causa de muerte en España.

El dato más importante que sigue faltando es el dato de incidencia por municipio. Esos datos, los datos por ciudad, no existen de manera homogénea. No tenemos un lugar donde ir a comparar.