"No sabemos llegar a los jóvenes"

Cada día son más los sanitarios que encuentran en las redes sociales y en los medios una vía para desahogarse. Hoy nos vamos a hacer eco de una carta escrita por Monserrat Juan Asensio, enfermera del Hospital Virgen de la Concha de Zamora que se ha hecho viral tras aparecer publicada en ‘La Opinión de Zamora'.

En una primera carta Monserrat se mostraba indignada por la actitud de las personas tras el confinamiento. Pero en una segunda carta publicada ayer, además de expresar que está “enfadada, cansada e indignada de ver las actitudes incívicas de algunos”, cuenta una experiencia personal con un joven que, tras hacer oídos sordos a las advertencias, ha dado positivo por covid. Y no solo él, porque a los dos días, ese joven llamó llorando porque su padre estaba en la UVI con covid. Le preguntó que qué hacía y la respuesta fue "Ahora, rezar por tu padre para que viva". “Al chico no le gustó la respuesta porque los jóvenes creen que esto no les va a pasar nunca. Lo único que quería es que recapacitara y que se diera cuenta que no lo están haciendo bien”, nos dice Monserrat.

En marzo, la sanidad no estaba preparada para hacer frente a la covid, pero ahora la situación es diferente y no ha ido a mejor. “Es verdad que tenemos el material, sabemos lo que es este virus, pero no hay personal. Y la respuesta ciudadana ha sido pésima no, lo siguiente. Se pensó que el virus se había controlado y no es verdad, sigue ahí. Habría que haber tenido cuidado en el verano y haber hecho las cosas como se dijo. Pero eso no se hizo”, se lamenta la enfermera.

Monserrat Juan Asensio se siente enfadada, cansada y reconoce que el panorama no es bueno, pero “nunca he pensado en dejar mi profesión porque me gusta lo que hago. Pero te llena de tristeza ver como nosotros, los sanitarios, nos matamos por seguir adelante y la gente hace lo que quiere”. No echa de menos los aplausos, “el último día en el hospital estábamos aplaudiendo 5 personas y eso a mí me dolió”, asegura que hoy los profesionales sanitarios se sienten olvidados y espera que la capacidad física aguante hasta que llegue la vacuna.

“No hay coordinación efectiva con Salud Pública”

Natividad López, enfermera escolar, especialista en salud mental y presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE) entiende que “está siendo muy complicado” sobrellevar esta situación en el sector. También está harta de que nadie se ponga en la piel de las profesionales que, cada día, trabajan por mitigar la pandemia.

Desde la organización, tal y como explicó durante su intervención en el programa, “se hizo en el mes de mayo un plan estratégico de enfermería local ante la covid en los centros educativo. Sabíamos que iba a ser difícil la incorporación”.

Sin embargo, al no haber una “coordinación efectiva con la salud pública, porque está desbordada”, tienen que tomar ellas mismas cartas en el asunto y actuar con el sentido común.

Asimismo, la enfermera quiso destacar que el trabajo no para, ni siquiera al llegar a casa. “No nos importa hacerlo porque entendemos hay que hacerlo, porque habrá que tener algún registro, pero estamos sobresaturadas, y muy mal pagadas”, lamentó.