Aina Vidal: "En Vox les da igual el sufrimiento de terceros"

Aina Vidal (Barcelona, 1985) fue una de las grandes protagonistas de la moción de censura que presentó el partido de Santiago Abascal la semana pasada. La diputada de En Comú Podem volvió al Hemiciclo después de ocho meses en los que ha estado luchando contra un cáncer y fue recibida con una emotiva ovación por parte de todos los grupos parlamentarios allí presentes excepto Vox, cuyos diputados permanecieron sentados y sin aplaudir.

Esta semana en Buenismo Bien, Aina ha hablado de cómo fue esa vuelta y cómo se sintió al respecto. "La gente no solo me aplaudía a mí, sino a todos los afectados por esta enfermedad tan tremenda, intentaban solidarizarse con una situación que es jodida", ha asegurado. La catalana ha criticado duramente a la ultraderecha y ha dicho que "son personas incapaces de ver la humanidad frente a ellas, les da igual el sufrimiento de terceros".

Además, en el programa también se ha recordado que la última vez que Aina estuvo en el Congreso, durante la investidura de Pedro Sánchez, el comportamiento de Vox fue exactamente el mismo: "Es cierto que no he tenido apenas tiempo de compartir espacio con ellos, quizá en unos meses me demuestren que son bellísimas personas, pero ahora mismo lo pongo en duda", asegura.

Aina Vidal también ha tenido ocasión de hablar de los momentos más duros que ha pasado durante el confinamiento que ha coincidido con su lucha contra el cáncer que padece desde hace unos meses: "Es un momento muy complicado, porque necesitas estar rodeada de tus padres, de la gente que te quiere, abrazarlos... y no puedes", ha recordado la diputada.

La catalana cree que después de estos meses ha relativizado muchas cosas de las que pasaban en el Congreso, pero otra las ve mucho más graves: "Por ejemplo, los insultos. Deberíamos rectificar y mejorar en ese aspecto, porque la gente se harta de nosotros y es normal". Sobre la moción de censura fallida de Vox ha reconocido que esperaba mucho más y que han demostrado una incapacidad supina para gobernar un país: "No atinaba en sus respuestas, llegué a sentir hasta lástima".

La diputada de En Comú Podem cree que el discurso que dio Pablo Casado no es suficiente y que el líder del Partido Popular debe romper con los gobiernos que está sosteniendo con la ultraderecha, aunque admite que es muy difícil que lo haga.