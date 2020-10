'Las brujas', divertida y juguetona versión del cuento de Roald Dahl

En este Halloween con toque de queda lo mejor es ir al cine en una semana en la que los estrenos se llenan de brujas, como la adaptación que hace Robert Zemeckis de la novela de Roald Dahl con Anne Hathaway. Fue una de las pelis adolescentes de los noventa y ahora tiene su remake: Jóvenes y brujas habla del instituto y los conflictos adolescentes. Es una comedia, pero también da miedo a su manera, Sentimental, película de Cesc Gay sobre cómo el matrimonio puede volverse en pesadilla. Para el puente también hay cine de época, una nueva adaptación de Emma, la novela de Jane Austen con una de las actrices de moda en Hollywood, Annya Taylor Joy. En cine clásico repasamos la relación de la escritora británica con el cine y la historia de la Casa Blanca en el cine. Y en televisión, esta semana nos enfrentamos a algo que también da mucho miedo: las elecciones en Estados Unidos. Analizamos cómo la ficción ha tratado a los políticos en la era Trump.

Las brujas de Roald Dahl (Robert Zemeckis)

El próximo 23 de noviembre se cumplirán 30 años de su muerte, pero la magia de los libros de Roald Dahl sigue viva y miles de lectores continúan leyendo sus historias. De su imaginación nacieron libros como James y el melocotón gigante, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, Fantástico Sr. Fox o Mi gran gigante bonachón. Relatos, todos ellos, que han saltado también a las pantallas de cine para delicia de grandes y de chicos.

Ahora Roald Dahl vuelve a los cines con Las brujas, una historia que ya tuvo su versión en 1990 con el título de La Maldición de las brujas, dirigida por Nicolas Roeg y protagonizada por Anjelica Huston. Esta nueva versión ha sido dirigida por Robert Zemeckis, el oscarizado realizador de Forrest Gump y está ambientada en Alabama en los años 60. Un niño huérfano descubre gracias a su abuela, interpretada por Octavia Spencer, la existencia de las brujas. Niño y abuela intentarán refugiarse en un hotel de lujo sin sospechar que allí mismo se va a celebrar una convención de brujas, unas brujas que están lideradas por la Gran Bruja interpretada por Anne Hathaway.

Las brujas es una película familiar repleta de fantasía y humor negro. Como en todas las películas de Robert Zemeckis los efectos especiales juegan un papel muy importante y así vemos a niños que se convierten en ratones y muchas otras sorpresas. Además de Octavia Spencer y Anne Hathaway en Las brujas podemos ver a Stanley Tucci, el actor de títulos como El diablo viste de Prada o Spotlight, haciendo de un divertido gerente del hotel en donde transcurre la mayor parte de la acción.

“Ha sido un honor trabajar y hacer esta película con Robert Zemeckis. Cuando trabajas con él entiendes por qué tiene tanto éxito. Es buenísimo y muy buena persona. Hacer esta película es fantástico porque soy un gran fan de Roald Dahl y de sus historias y ha sido genial volver a trabajar con Anne Hathaway y poder utilizar ese vestuario”, explica el actor.

A Roald Dahl no le gustó La maldición de las brujas porque edulcoraba el final y no respetaba el espíritu de su novela. Uno de los secretos de su éxito como escritor radicaba en que nunca trato a los niños de forma condescendiente ni subestimó su inteligencia. Las brujas, como sus otras narraciones, está llenas de giros divertidos e inesperados, pero repletos de reflexiones. “Creo que es una buena película para ver estos días. Es divertida y la familia puede ir junta a verla y despejarse la mente de todas estas cosas terribles que estamos viendo que pasan en el mundo. Obviamente si la gente va a los cines tiene que tener mucho cuidado. Eso es muy importante, pero merecerá la pena porque será un reencuentro entretenido y eso es lo que necesitamos”, afirma Stanley Tucci.

Roald Dahl nunca olvidó hasta que murió, va a hacer ahora 30 años, al niño que un día fue. Algo que podemos comprobar viendo Las brujas.

Jóvenes y brujas (Zoe Lister-Jones)

En la era de los remakes llega justo a tiempo para Halloween un clásico de los noventa, ‘Jóvenes y brujas’, esta vez dirigida por la estadounidense Zoe Lister-Jones. Con un reparto encabezado por Cailee Spaeny (‘Malos tiempos en el Royale’), este nuevo aquelarre de brujas experimentará con sus poderes y conjuros sin reparar en el daño que podría causar, hasta que un accidente les obligue a replantearse si deberían seguir haciendo uso de su magia. Siguiendo la estela de su antecesora, el film muestra a un grupo de adolescentes que intenta hacerse notar en el instituto y encuentra en los hechizos a su gran aliado. Aún así, no termina de profundizar en las diferentes historias que plantea y queda reducida a una película de adolescentes y fantasía un tanto superficial.

Sentimental (Cesc Gay)

Si hay un director en España capaz de ahondar en la llaga de las ansiedades, la mezquindad del hombre moderno, sin destrozarlo del todo, ese es Cesc Gay. Lo ha hecho en Krámpack desde la mirada adolescente, en La Ciudad y en Una pistola en cada mano desde la mirada adulta y ahora repite en Sentimental, comedia negra en la que adapta la que fue su obra de teatro.

En ella asistimos al encuentro de dos parejas. La primera, formada por Javier Cámara y la actriz argentina Griselda Sciliani, un matrimonio en crisis profunda, sin comunicación, con discusiones y con puntos de vida e intereses que apenas se cruzan. Esa crisis sufre un punto de inflexión la noche en que conocen a los vecinos de arriba, una pareja que hace mucho ruido en el sexo y que forman Alberto San Juan y Belén Cuesta.

La confrontación con los vecinos y entre ellos los lleva al límite y les hace tomar decisiones definitivas sobre su relación, donde estallan convenciones, nervios, maldades… todo presente en la gente común. El filme reflexiona sobre la vida en pareja y la sexualidad a través de dos parejas que viven en un mismo edificio, tocando con ironía y humor temas como la convivencia, la valentía, el sexo, el amor y la apariencia.

Emma (Autumn de Wilde)

Las historias de Jane Austen nunca pasan de moda, y así lo demuestra Autumn De Wilde con su adaptación cinematográfica de ‘Emma’, la comedia más popular de la escritora británica sobre una joven adinerada, caprichosa y un tanto controladora que tiene revolucionado al pueblo en el que vive. Esa función de celestina mantiene entretenida y cegada a Emma, tan centrada en emparejar a los que la rodean que no se da cuenta de lo que realmente ocurre muy cerca de ella. Tras varios errores y confusiones que ayudarán a sacar las carcajadas al espectador, la joven deberá centrarse para arreglar el daño causado y decidir qué camino quiere seguir.

Anya Taylor-Joy es quien se adentra en la piel de esta Emma Woodhouse a la que en 1996 ya diera vida Gwyneth Paltrow, y lo hace en compañía de actores como Bill Nighy, su hipocondríaco y pesimista padre en la ficción. En pleno siglo XIX, Emma representa a una mujer independiente que se niega a contraer matrimonio y que aspira a conseguir fácilmente todo lo que se propone, pero será el señor Knightley quien le hará dudar de sus convicciones.

Dividida en cuatro partes correspondientes a las cuatro estaciones del año, De Wilde coreografía los movimientos de sus protagonistas y apuesta por una visión colorida y muy satírica que aporta un plus de humor a los personajes originales de Austen. ‘Emma’ fue publicada en 1815, pero bien podría aplicarse a nuestros días. Su protagonista no es más que alguien al que aún le queda mucho por madurar y aprender, y quizá es por eso por lo que, por más que pase el tiempo, no nos cansamos de Jane Austen.

Lúa Vermella (Lois Patiño)

Lois Patiño es uno de los representantes del llamado Novo Cinema Gallego, una generación de cineastas con una mirada a la singuralidad gallega y su paisaje. En 'Lúa Vermella', su segundo largometraje, se adentra en los naufragios de pescadores ante la inmensidad y monstruosidad del mar. El joven director compone un poema visual del duelo y la muerte a través de los mitos y leyendas gallegas, desde las meigas y la Santa Compaña, en una experiencia fantasmagórica. Figuras inmóviles y planos fijos para una composición pictórica - la búsqueda de un Hopper a la gallega, dice él- en este potente y fascinante ejercicio inmersivo en la Galicia mística.

She dies tomorrow (Amy Seimetz)

Amy Seimetz llega a los cines con ‘She Dies Tomorrow’, una reflexión sobre las crisis existenciales tratada de la forma más apocalíptica posible. Como si de un virus contagioso se tratara, su protagonista se obsesiona con la idea de que va a morir al día siguiente, y así lo sentirá también cada persona a la que se lo cuente, creando una red de paranoia que mantiene atrapado al espectador. Seimetz refleja esa obsesión creando distintas atmósferas en las que predominan los colores, las reacciones corporales de los personajes y los cambios bruscos de sonido. Unas atmósferas que no tienen otro objetivo más que conseguir que ese estado de ánimo traspase la pantalla.