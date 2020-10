Alberto San Juan: ''Si va a llegar el apocalipsis, que nos pille bien follados"

Cesc Gay, el director catalán de películas como En la ciudad o Truman, tenía una vecina que hacía mucho ruido cuando practicaba el sexo. De esa anécdota, creó una obra de teatro en la que reflexionaba sobre el matrimonio, la crisis de la pareja y los tabúes en torno al sexo. Los vecinos de arriba estuvo en cartel en Madrid y Barcelona y ahora llega a los cines convertida en una comedia negra que mantiene ese aire teatral. Sentimental, así se llama la cinta, trascurre en un elegante piso de clase media en Barcelona, con alfombras, decoración y con una pareja dentro totalmente desgastada.

"Todos hemos vivido eso que viven", dice Javier Cámara. Es un hombre receloso y enfadado, que siempre tiene que tener la última palabra y que ya no soporta a su pareja, después de décadas de convivencia, un papel que interpreta la actriz argentina Griselda Sciliani. Ella solo quiere agradar a los vecinos de arriba a quienes escucha atónica practicar sexo, así que les invita a cenar. Esa pareja desinhibida y moderna, aparentemente, son Alberto San Juan y Belén Cuesta. Un bombero y una psicóloga adicta a las hierbas y terapias naturales que bajan con su cous cous bajo el brazo a cenar con sus vecinos. "La película abre la película sobre cómo amarnos de manera placentera, una pregunta que no tiene respuesta, pero sí nos dice que no hay una sola forma de amar. Hay un mandato social y de él nos tenemos que emancipar, no solo se puede amar en pareja y para siempre. Eso si sucede está bien, pero no tiene por qué ser obligatorio", dice San Juan.

"Todos hemos estado en la parte de los vecinos de arriba y en la parte de los vecinos de abajo. Lo cierto es que nos gustaría estar siempre como los de arriba, pero son dos extremos, en realidad la mayoría de la gente está en el piso del medio", piensa Javier Cámara, cuyo personaje utiliza la ironía como arma arrojadiza a los demás, para no enfrentarse a lo que está pasando. "A veces me enfrentaba al personaje, porque esa parte me sacaba de quicio", reconoce el actor.

Hay también en esta comedia agria una llamada a liberar la sexualidad. "Yo personalmente pienso que cuanto más y mejor follemos, pues mejor. Puede ser con una persona o con varias, no hay nada de malo ni en una cosa, ni en otra. Más en estos tiempos con aire de apocalipsis. Si se va a terminar la especie humana, mira, que terminemos bien follados", añade Alberto San Juan.

Sin quererlo, los diálogos y situaciones que propone esta película nos llevan a pensar en Foucault y su teoría de la sexualidad, que defendía así el actor. "Mientras no nos liberemos de las cadenas de la represión sexual, no conseguiremos construir una sociedad liberada en cualquier ámbito. Necesitamos liberar nuestras pulsiones y ahí está el deseo sexual y el control de la sexualidad siempre ha sido un recurso esencial en la sociedad capitalista y patriarcal".

En un juego de espejos, Cesc Gay se pregunta quién molesta a quién, si los vecinos que gritan en el sexo y o los que no paran de discutir. Es la cara y la cruz del drama y la comedia. "Hombre, algo de postureo hay en la pareja de arriba, ¿no?", bromea Cámara, que estuvo a punto de protagonizar también la versión teatral de Sentimental.

El director catalán es uno de los que mejor ha mostrado la intimidad masculina de una generación de hombres en proceso de cambio, algo que vuelve a reflejar en Sentimental. "Cuando ves una película de Cesc Gay, a mí, generacionalmente, me explica. Me explica a mí y explica a mi generación. Lo que nos está pasando a los hombres con las mujeres, lo que nos está pasando a los hombres con los hombres. Es un poco como un tipo que camina a mi lado, con mis 53 años. Me explica y me da personajes que me enseñan a mí mismo de mis cosas también. Me da mucho gusto trabajar con él", explica Cámara que ha trabajado en varias ocasiones con el director.