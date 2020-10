Jordi Cruyff: "El Barça tiene 'miedo' a dejarle marchar porque puede ser uno de los tres mejores del mundo"

Este jueves Jordi Cruyff pasó por 'El Larguero' para analizar la actualidad del Fútbol Club Barcelona tras una semana convulsa con la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, la dimisión de Josep María Bartomeu y su Junta Directiva y la victoria ante la Juventus de Turin en la Champions League.

El entrenador catalán reconoció que Dembélé puede ser el dueño de la banda derecha de este Barcelona. "Todo el mundo ve el potencial que tiene Dembélé, pero entre lesiones y muchos espisodios fuera del campo no ha dado todavía lo que todo el mundo sabe que algún día va a dar. Es algo que influye en ese 'miedo' que tiene el Barcelona en dejarlo marchar, a lo mejor en dos años se convierte en uno de los tres mejores jugadores del mundo. Potencial tiene. Ojalá sea el arranque definitivo".

También ofreció su punto de vista acerca de lo sucedido a nivel institucional con Josep María Bartomeu. "Nunca es un buen momento para cambiar de Junta Directiva. Ha sido un año muy complicado y al final ha pasado lo que tenía que pasar. Ojalá el Barcelona pueda tomar decisiones relativamente rápidas para tener claro el rumbo a seguir".

También alabó la figura de Gerard Piqué mediante su decisión de renovar a largo plazo. "Le guste o no a mucha gente, Piqué siempre habla claro. Lo que veo en su renovación es que es un jugador que ha sido comprensivo con la situación del club. Ha ayudado al club a coger un poco de aire".

De cara a sus opciones de estar en el próximo proyecto del Fútbol Club Barcelona, Jordi Cruyff dejó claro en la faceta en la que le gustaría ayudar. "¿Los despachos? Es algo que me apasiona. Ahora estoy entrenando pero ser entrenador del Barça está al alcance de poquísimos y la dirección deportiva siempre me ha gustado".

Por último dejó clara la importancia de mantener una conversación cuanto antes con Leo Messi. "Renovar a Messi debe de ser una de las grandes prioridades, el equipo se quiere construir a su alrededor. Si dice que no quiere, habrá que construir de otra manera porque no hay otro Leo Messi. No es una cuestión económica, es una cuestión puramente de ambición. Más que negociar es convencer, sobre todo teniendo en cuenta que si el plan puede durar 3 o 4 años para estar en la élite, igual te dice que no quiere esperar tanto. Ojalá continúe en este club".