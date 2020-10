'Hora 25' desde Cádiz

Cádiz tiene casi 400 kilómetros de costa, una costa espectacular, que define su paisaje y su clima; que marca su gastronomía y vertebra buena parte de su economía y que, cómo no, también marca su historia. En Cádiz, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, hizo Magallanes su última parada en España antes de lanzarse a una expedición, en principio comercial, que acabó convertida en la primera vuelta al mundo. Fue hace ahora 500 años y Magallanes consiguió lo que no había conseguido Colón: encontró un paso que conectaba el Atlántico con el Pacífico, y logró llegar a Asia navegando en todo momento hacia el oeste. Es decir, demostró que la tierra era redonda y el mundo no volvió a ser el mismo.

En esta edición especial de Hora 25, Pepa Bueno y su equipo se ha trasladado a la Zona Franca de Cádiz para hablar, entre otras cosas, de las posibilidades de la economía azul y las iniciativas para reflotar un turismo que, sin duda, es uno de los ejes fundamentales del sur de España. Hemos hablado con el consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

El programa ha comenzado con el relato sonoro de nuestro compañero de Radio Cádiz, Pedro Espinosa, que ha dado color a la travesía de Magallanes y que comenzó en Sanlúcar de Barrameda.

Juan Marín, en 'Hora 25'

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, de Ciudadanos, ha estado en esta edición especial de 'Hora 25' con Pepa Bueno. Marín ha señalado que la mayor parte de las comunidades autónomas han apoyado la declaración del estado de alarma, pero en caso de que los criterios científicos lo requieran no descarta un confinamiento domiciliario. Por otra parte, señala que "no conoce la situación" concreta de Madrid, pese a que su partido político forme parte del gobierno de coalición allí.

Además, explica que Andalucía están tomando decisiones en base a los distritos sanitarios. "Si Madrid abre el martes, va a seguir rodeada porque el resto de comunidades están cerradas, ahora hay que tomar decisiones así", señala.

Sobre la posible dependencia de Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad ha señalado que tienen que hacer lo que están haciendo y no están apoyados en Vox. "Creo que el presupuesto es un activo para luchar contra el COVID-19", asegura. Además, Marín añade que querría que hubiera "una mayoría importante en el parlamento andaluz para que salieran adelante los presupuestos".

La economía azul del sur

Fran González es delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz nos ha explicado qué significa la economía azul. Según él, es toda aquella actividad económica derivada del mar, ya sea a través del turismo o la reparación de infraestructuras navales.

Carmen Morales, investigadora de la Universidad de Cádiz, ha realizado un proyecto de identificación y catalogación de la basura. "No aspiramos a limpiar el mar, pero queremos utilizar ese activismo ciudadano para que la basura no acabe en el mar y lo hacemos a través de los móviles... queremos utilizar la tecnología, a través de una app, que identifica los restos", explica Morales.

