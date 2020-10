Del estallido social a la ansiedad: cuando el peso de la pandemia genera incertidumbre

Toda España tiene en este momento restricciones. En algunos lugares como Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla y León las restricciones son muy severas. Hablamos con Manuel Franco, epidemiólogo social y profesor de la Universidad de Alcalá y la Universidad Johns Hopkins en 'Hora 25' sobre la sensación que se ha instaurado de que, de una manera u otra, vamos a tener que seguir conviviendo con el coronavirus. Un problema que no se detiene y que ya afecta al ánimo de la sociedad.

Sabemos que el consumo de ansiolíticos ha aumentado durante la pandemia. Quizás es esa incertidumbre, ese no saber qué nos depara el futuro la que genera un vacío interior que lleva a problemas: medicación, depresiones y una sensación de desánimo tremenda.

Sobre el estado de ánimo

La salud mental es una de las patas fundamentales dentro de la investigación de la salud médica. Esto es un problema de salud pública. A veces se nos va el foco, cuando no deja de ser un problema de salud pública. El cansancio, el hartazgo o la falta de confianza es fundamental. Ahora ya no somos una población nueva o ingenua. No nos enfrentamos con la misma energía o la misma predisposición.

Deberíamos dar mensajes claros y mensajes a largo plazo basados en la evidencia científica que tenemos. En ese sentido, es fundamental el largo plazo para evaluar y ver si realmente las medidas que estamos tomando son las correctas o son las mejores en diferentes ámbitos o poblaciones. Es fundamental que tengamos esa calma y tranquilidad que no tenemos ahora.

Todos nos equivocamos a diferentes niveles. Yo creo que ahí los medios de comunicación y las administraciones también son culpables de crear esta ansiedad, nos hace que no tengamos una conciencia clara de dónde estamos.

La comunicación se ha convertido en una liga. Esto no es una competición, esto es un problema de salud. Un problema económico y de salud a largo plazo.

La salud pública sigue siendo la hermana pobre de la Sanidad. No tenemos las medidas de epidemiología o de salud mental que la situación actual requiere.

La extrema derecha, como hemos visto en Italia, se está juntando con todo este movimiento de negacionismo y de sentimiento libertario o libertariano de negar cualquier control social en aras de negar la situación de salud o incluso de ciencia.

Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria

Creo que tenemos que poder centrarnos en el presente, siendo conscientes de que estamos en una situación de pandemia, pero también eso se tiene que combinar con una situación de futuro que sea buena. Tenemos que prepararnos por si ocurre un nuevo confinamiento. Gestionarlo desde la realidad. Predecir las cosas nos está generando incertidumbre.

Es positivo tener expectativas, ahora, debemos ser conscientes de que a veces no se cumplen. Hay que tener también un 'plan B' por si esta expectativa se cumple pero en media forma. Es bueno planteárselas pero siempre teniendo ese 'plan B'. Muchas veces tendemos a comparar y hacerlo por ejemplo con las anteriores navidades es un error.