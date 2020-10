Miguel Ríos: "Esta pandemia ha venido a abrirnos los ojos, vivimos en una irrealidad que se puede sostener"

Hoy se estrena ‘La Estirpe de Caín’, el segundo single del próximo disco de Miguel Ríos. Se trata de una canción dedicada a los tiempos que vivimos a causa de a covid-19 y que han puesto en primera fila la mala gestión política y las consecuencias para la población con mayor desigualdad.

“Quería esquivar el tema de la pandemia porque pensaba que había demasiado buenismo, como si esto nos hubiese venido por caído del cielo. Y yo creo no, que nos lo hemos buscado nosotros como sociedad”, criticó el cantante.

Ríos consideró durante su intervención en el programa, que la atmósfera de desazón que envuelve la sociedad deriva en las consecuencias “de este mal vivir que se ha impuesto en la sociedad. Ahora, estamos viviendo por luchar por no vivir por demasiado de nuestras posibilidades, cuando antes era al revés”.

En el videoclip, el cantante viaja en una furgoneta con las gafas negras puestas y, por las ventanillas, aparecen sucesos que han acaecido a la humanidad en su historia más reciente, desde el siglo pasado hasta la actualidad.

El compositor, cree que esta pandemia “ha venido a abrirnos los ojos porque vivimos en una irrealidad que no se puede sostener”, ya que, tal y como me apuntó más adelante, pensó que, con esta situación, “íbamos a ser racionales ante esta situación, y que empezaríamos a buscar rastreadores, a ser más serios, a ponernos las pilas para invertir más en salud pública… y entonces empecé a darme cuenta de que me estaban robando un tiempo precioso”.

Por este motivo, el compositor lamentó “la falta de norte en la sociedad. Estoy en el grupo de alta pérdida, no solo en el de riesgo, porque todo esto es irrecuperable”.

Se quejó, además, de la falta de empatía por parte de “esa gente que sale gritando a la calle ‘libertad, libertad’ como si eso fuera una imposición.

“Tenemos que tomarnos en serio todo lo que hacemos, pero lo que sí está claro es que hay que luchar contra la falta de la esperanza. Hay que seguir peleando”, reflexionó.