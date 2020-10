View this post on Instagram

Aitor Esteban habla muy bien castellano, se le entiende perfectamente. Y eso le ha convertido en uno de los mejores parlamentarios que tenemos ahora en el Congreso. Pero hasta el mejor escribano echa un borrón. Él lo tuvo en el debate sobre el estado de alarma esta semana.Y es que se había inventado un palabro: \'disturbancia\' Un gazapo que convierte en viñeta @carlosmatera Matt