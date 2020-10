Las vivencias de una década como corresponsal del New York Times en España

Raphael Minder conversa con nuestros corresponsales (Sarah Morris, Íñigo Domínguez y Mathieu De Taillac) sobre lo que sus experiencias les han dejado a lo largo de los años. Sarah, por ejemplo, asegura que en el Reino Unido no pierden el sueño por lo que opinen en el exterior. En España, por otro lado, el “Síndrome del New York Times” está muy presente: tendemos a creer que todo lo que ocurre aquí despierta interés en el resto del planeta. Minder cuenta cómo, en ocasiones, le resulta difícil hacer ver que algunos asuntos no importan tanto en el exterior sin herir la sensibilidad de nadie.

Raphael Minder, corresponsal del 'The New York Times' para España y Portugal / Cadena SER

También dice que el hecho de ser el corresponsal del New York Times provoca que todo lo que publica reciba mucha atención. Como consecuencia de esto, al periodista suizo se le ha acusado en alguna ocasión de citar en sus artículos con demasiada frecuencia al franquismo. En este sentido nos explica que, cuando una cuestión así copa tanto la actualidad como las intervenciones de algunos diputados, su obligación es darle voz. Si en España se debate con cierta frecuencia sobre la memoria histórica, él tiene que contarlo.

A lo largo de sus diez años de corresponsalía, Minder ha presenciado varios de los episodios que, según dice, han sido cruciales en la formación de la España moderna: cinco elecciones generales, tres autonómicas, el 15M... En este libro, editado por Península, relata su visión sobre el conflicto catalán, el final del bipartidismo o la abdicación del rey emérito, entre otros muchos temas.