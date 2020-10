Días después de la tormenta, llegó la calma con la abultada victoria del Real Madrid ante el Huesca (4-1). Eso sí, sin Vinicius, que dejó su lugar en el once titular a Eden Hazard. El belga volvió fino, preciso y con un golazo sensacional con la pierna izquierda desde fuera del área. A su lado brilló, sobre todo en definición, Benzema, que hizo dos goles.

La tormenta, no obstante, no fue leve. Telefoot desveló una conversación entre Benzema y Mendy en el túnel de vestuarios durante el descanso del Borussia Monchengladbach - Real Madrid en la que el delantero le pedía a su compatriota que no se la pasase a un compañero. "Juega contra nosotros", decía el '9' blanco, presumiblemente sobre Vinicius.

En rueda de prensa Zinedine Zidane admitió el problema y aseguró que los protagonistas ya habían hablado y todo estaba arreglado. Este sábado alineó a Hazard y dejó a Vinicius en el banquillo hasta el minuto 60.

Jorge Escorial ha desvelado en Carrusel Deportivo datos sobre Benzema y Vinicius. El más relevante es, seguramente, la sequía del francés cuando juega al lado del joven extremo. Benzema ha metido 34 goles en los 31 partidos que ha jugado sin Vinicius desde que el brasileño llegó al Bernabéu. Sin embargo, con él al lado solo ha anotado 20 en 65 encuentros.

Además, Escorial ha contado que Benzema se la pasa más a Vinicius que viceversa: 177 pases del francés por 145 del brasileño.