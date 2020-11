"Tiene que cambiar la cara de ajo": el recado de Romero a un jugador del Real Madrid lejos de su mejor versión

El Real Madrid ha relanzado sus sensaciones este sábado con una imponente victoria ante la SD Huesca en la que ha destacado la actuación de algunos jugadores que venían del ostracismo el pasado curso. Algunos, como Eden Hazard, han regresado por la puerta grande marcando en sus primeros minutos en Liga, aunque no todos han golpeado la mesa con la misma contundencia.

Uno de los que no termina de recordar a su antigua figura es Isco Alarcón. Pese a la gran confianza que tiene depositada en él Álvaro Benito, Antonio Romero se mostró más escéptico en el tramo final de Carrusel Deportivo. Para el periodista, después de ver el nivel del malagueño este sábado, el camino por recorrer hasta volver a ilusionar es muy largo.

"Tiene que cambiar esa mentalidad, esa cara de ajo cuando salta al campo y se tiene que poner en manos del entrenador", apuntó Romero en relación al mediapunta, que insistió en que "si tiene una oportunidad de agarrarse de nuevo al fútbol del máximo nivel es porque está Zidane en el banquillo". Por ello, habló de la "fe ciega" del técnico en su jugador y fue crítico con los comentarios de Isco que captaron las cámaras tras su suplencia en el Clásico.

"Isco fue muy injusto con Zidane en esa rajada", añadió, además de recordar que "desde que echaron a Lopetegui lleva prácticamente dos años en los que no es futbolista del máximo nivel".

Más esperanzado estuvo Álvaro Benito con el futuro de Isco: "Cuando hay talento soy optimista. Si isco realmente está mentalizado en ser el jugador que fue, ¿por qué no lo va a ser?", dejó caer, afirmando incluso que "si Zidane lo ve bien, lo va a poner". "No está en su mejor estado, me consta que esta trabajando para darle la vuelta, y ese tiene que ser el camino", alegó el exfutbolista, que consideró que "en este Real Madrid isco debería ser un jugador casi imprescindible".

El retorno de Hazard en Liga

Otro de los nombres propios en el Madrid-Huesca fue Eden Hazard, quien volvió a la Liga como titular para abrir la lata y despertar el reconocimiento de Antonio Romero. "Hazard hoy tenía pinta de futbolista. El trabajo ha dado resultado y hoy no era objeto de memes porque la camiseta le quedaba bien", admitió, aplaudiendo que "su asociacion con Benzema es lo que puede marcar la diferencia". "Ha dado el primer pasito para que la gente en el Madrid se vuelva a ilusionar", comentó.

Piensa Romero que el belga ahora lo que necesita es continuidad en forma de minutos, lo que supondría un nuevo rol para Vinicius Junior. "Se tiene que acostumbrar a ser importante desde el banquillo. Cuando llegue el 'día D' y la 'hora H' Vinicius va a estar muy por detrás en el pensamiento de lo que va a estar Hazard", completó.

Por su parte, Álvaro Benito no descartó del todo ver juntos a Hazard y a Vinicius porque "Hazard detrás de Benzema es una posición que no le resulta extraña". "Es difícil con el 4-3-3, otra cuestión es que Zidane haga un cambio de dibujo. Vinicius tiene que aportar muchas cosas y, si desconectas del ruido mediático, estaba haciendo goles y es más que aprovechable", dispuso, reconociendo incluso estar "más preocupado por Rodrygo".

Con Hazard, Asensio y Benzema, los "mihuras" para Benito, el Madrid podría mirarle a los ojos a los grandes de Europa. "El Madrid necesita sobre todo dinamita arriba", subrayó, insistente en la necesidad de "recuperar al belga cuanto antes". "Su estado físico es lo que marcará los minutos que disponga", indicó el exmadridista.