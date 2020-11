Hoy dedicamos La Hora Extra a la vida sobre el alambre, a la desigualdad y a la precariedad que nos están contando durante estas últimas semanas el cine, el teatro y la literatura.

En cine, el portugués Pedro Costa, que acaba de estrenar Vitalina Varela, en la que habla de la migración, de la incapacidad de adaptarse y de la tristeza. En los escenarios, la Sala Cuarta Pared de Madrid acaba de reestrenar Instrucciones para caminar sobre el alambre, segunda obra de la Trilogía Negra que comenzaron con Nada que perder. La sala que creó y dirige Javier García Yagüe sigue comprometida con lo real, con el malestar, con las tensiones y el daño que nos provoca el tipo de sociedad que hemos construido.

Entre la nostalgia y la distopía, dos extremos que parecen convivir en estos tiempos, el escritor Isaac Rosa apuesta por la resistencia y la imaginación colectiva en su libro Tiza Roja (Seix Barral). Con una mirada esquinada y lateral, el autor narra a lo largo de los 50 relatos que recoge el libro la precariedad y la vida en el alambre de aquellos cuya economía salta por los aires cuando el mismo mes se les rompe la lavadora, les cargan la cuota de autónomos, una multa de tráfico y el alquiler. Y eso, en el mejor de los casos.

Un regalo. El pasado 27 de septiembre se cumplieron 80 años de la muerte de Walter Benjamin en Portbou y la editorial Tres Puntos acaba de publicar la traducción al español de la que está considerada su biografía definitiva: Walter Benjamin, una vida crítica, firmada por los profesores Howard Eiland y Michael Jennings. Y si hay alguien que devoró en su día esta biografía de Benjamin es Eduardo Maura, exdiputado de Podemos en el Congreso, doctor en Filosofía y profesor en la Universidad Complutense. Le pedimos que nos hablara de esta obra y dijo sí.

Cuántas veces hemos echado de menos leer historias sobre relaciones de amistad entre mujeres y va Berta Marsé y escribe una, Encargo, publicada por Anagrama. Eva Cruz habla hoy de esta novela en la que existe todo eso que conforma una relación con otro ser humano, el amor, el odio, la desconfianza, el rencor... y la maravilla. Y Emma Vallespinós explora esa relación con más amor que odio entre el arte y el pop a partir de una exposición llamada This is not a love song.

Y una última historia en el alambre, la del Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura FanCineGay. Hoy se estrena como colaborador de La Hora Extra el poeta y periodista extremeño Diego González, que nos habla de este certamen que se parece, dice, a esas muñecas rusas que esconden otras muchas en su interior.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Eva Cruz, Yonyi Arenas, José Manuel Romero, Diego González y Eduardo Maura.