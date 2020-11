Antonio Romero: "Es el jugador más decisivo del fútbol español por delante de Xavi"

El tercer tropiezo consecutivo del Barça en Liga ha marcado una nueva jornada de competición en la que Hazard volvió a ver puerta en la victoria del Real Madrid ante el Huesca. Otro de los nombres propios del fin de semana ha sido el de Leo Messi, que no logra encontrar su mejor versión. Nuestros expertos repasaron la actualidad de nuestro fútbol respondiendo a las 'preguntas canallas' de Carrusel.

Otro de los temas que siguen trayendo cola es la apreciación de Sergio Ramos como uno de los mejores centrales de la historia, tal y como France Football sugirió la semana pasada. Esta vez nuestro Sanedrín debate también a partir de una pregunta dirigida a Antonio Romero sobre el papel del camero dentro del panorama de la Selección Española.

¿Es Sergio Ramos más importante para la historia del fútbol español que Xavi Hernández?

Antonio Romero: "Sí. Es, de lo que yo he visto, el jugador más decisivo en la historia del fútbol español".

Jordi Martí, define en una palabra la imagen de Ronald Koeman en el banquillo en el tramo final del partido.

- Muy mejorable.

Marcos López, el Barça solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 12, ¿qué porcentaje de culpa le atribuyes a los árbitros?

- Ninguna.

Lluis Flaquer, ¿te parece Bartomeu el peor presidente de la historia reciente del Barça?

- Sí.

Iturralde González, ¿el Comité Tecnico de Árbitros está siendo injusto con Mateu Lahoz?

- Bueno, es el preferido de la UEFA.

Antonio Romero, ¿Benzema ya es más decisivo que Messi?

- En lo que va de campeonato, sí. Pero muy mejorables los dos.

Julio Pulido, ¿Messi ya merece ser sustituido en algún partido?

- Messi no es el mismo futbolista que era antes. Este momento iba a llegar, pero este también es un gran nivel.

Jesús Gallego, ¿intuyes problemas en la renovación de Sergio Ramos?

- Ninguno. Un año y todos contentos.

Mario Torrejón, ¿Está Florentino Pérez detrás de la Superliga Europea o es uno de los grandes impulsores como informó Sky Sports?

- El Real Madrid fundó la Copa de Europa y estará detrás de esta Superliga Europea.

Miguel Martín Talavera, viendo cómo está la Liga, ¿sería un buen resultado que el Atlético fuera tercero a mitad de temporada?

- No, tiene que pelear por intentar ganarla.

Pablo Pinto, ¿es Kondogbia el fichaje que más necesitaba el Atlético ahora mismo? ¿Te parece mejor que Thomas Partey?

- No me parece mejor, me parece una X. Es uno de los que necesitaba.

Antón Meana, ¿Se van a escuchar gritos en la T4 cada vez que marque Bale en Inglaterra?

- Posiblemente sí.

Bonus track

Antón Meana, ¿ha perdido la Federación la guerra con la Liga de los partidos de lunes y viernes definitivamente? ¿Ha tirado Rubiales la toalla?

- Definitivamente no. Esto está judicializado.

Jordi Martí, ¿son justas las críticas a Leo Messi?

- Es difícil. Son precipitadas.

Marcos López, ayer Guardiola volvió a asegurar que no volverá a entrenar al Barcelona, ¿crees que puede volver a trabajar en el club en el futuro? ¿Qué función podría desempeñar?

- En el futuro inmediato no creo. A medio plazo, trabajar en La Masía sería una buena opción para él.

Julio Pulido, ¿le está faltando mano dura a Zidane con determinados jugadores? ¿Crees que hay futbolistas que están jugando más de lo que merecen?

- Sí. Está dando oportunidades a futbolistas que no se lo merecen, pero esto es algo histórico en la carrera de Zidane. A Marcelo, por ejemplo.

Jesús Gallego, ¿viste ayer a Benzema buscando insistentemente a Vinicius y viceversa?

- Se buscarán, se encontrarán y todo fluirá con lo que el fútbol determina.

Mario Torrejón, Hazard marcó ayer su segundo gol con el Madrid, ¿cuántos tendría que marcar esta temporada para considerarse amortizado?

- Si metiera 15, estaría muy bien.

Miguel Martín Talavera, ¿al Atlético de Madrid se le infravalora domingo tras domingo en este Sanedrín?

- Es una de las cosas más claras que he visto en los cuatro años que llevo aquí.