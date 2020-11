Yolanda Díaz, sobre el nuevo subsidio al desempleo: "Se cobrará con rapidez"

El Consejo de Ministros ha aprobado un subsidio para personas desempleadas que no tengan prestación. En concreto para aquellas personas que estaban recibiendo las ayudas al inicio de la pandemia y las han agotado sin poder acceder a otras.

El subsidio será de 430 euros durante tres meses. Afecta a las personas que dejaron de percibir la prestación por desempleo del 14 de marzo al 30 de junio de este año. Los sindicatos piden que la ayuda se prolongue más allá de los tres meses, informa Javier Ruiz. La ayuda llegará a algo más de 200.000 personas. Se han aprobado también medidas de protección por desempleo a artistas de espectáculos, que amplía una prestación anterior hasta el 31 de enero.

También se amplía tres meses más un subsidio para técnicos y se establece una ayuda para trabajadores del sector taurino de una cuantia de 775 euros mensuales. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hablar precisamente de esta nueva medida que ha tomado el Consejo de Ministros.

Sobre las elecciones en EEUU

Nos la jugamos todos, todo. Si no gana Trump damos un portazo al populismo de derechas.

Creo que es clave lo que pase en estas fechas.

Sobre el subsidio de desempleo

Lo que hace es sustituir rentas, son personas que agotan sus prestaciones justamente durante el estado de alarma. Creo que es muy importante la cobertura que les vamos a dar. Es una cosa humilde. Me parece que es importante para seguir protegiendo a la gente. La elección es entre esto o nada.

Hay que pedirlo, pero vamos a lanzar nosotros cartas personalizadas para las personas que tienen derecho a este subsidio. A veces hay problemas de desconexión.

Hay normas en el derecho administrativo que exigen estos procesos. A mi padre le digo a veces que trabajo con normas del siglo XX. Vamos a ser nosotros quienes hagamos el efecto al revés. Vamos a decirles, usted tiene derecho.

Tenemos una administración muy pesada, muy garantista. Estamos trabajando en la reformulación en términos administrativos. La tecnología permite seguir siendo garantista.

Se trata de un subsidio indemnizatorio. Se indemniza por decisiones que no ha tomado la administración. Por tanto, lo que hacemos es aligerar al máximo este subsidio, yo también sé que mis compañeras profesionales del derecho se quejan porque estamos cambiando las normas, pero estamos intentando ser lo más flexible posible.

Quiero agradecer a los sindicatos y a la patronal. Los sindicatos pelearon mucho por él y poco a poco y por desgracia tendremos que tomar más medidas. Creo que los agentes sociales y el Gobierno tenemos que actuar. Es momento de estar muy próximos a la calle. Hay que escuchar a la calle. Agradezco a los sindicatos el trabajo que están haciendo.

Cuando se publique en el BOE se podrá acudir a este subsidio. En la delegación del Ministerio de Trabajo. Es una prestación que se cobrará con rapidez. Esto no es algo que hagamos exnovo, los servicios públicos funcionan perfectamente.

Sobre el cuello de botella del IMV

No tiene la naturaleza del IMV y atiende a otra realidad, atiende a una realidad excepcional. Estamos segmentando también, estamos propiciando también en la protección social. Lo que hacemos es suplir la carencia de la que eramos conscientes. Tenemos que proteger a la gente, estamos esquivando la cantidad de recortes que llevó a cabo Mariano Rajoy.

El objetivo del ministerio es hacer una reforma íntegra de las prestaciones por desempleo.

Creo que lo que hemos hecho ha sido muy positivo, hemos hecho una gestión de la crisis absolutamente diferente que ha permitido salvar a decenas de trabajadores. Creo que hay que seguir haciendo esto. Lo que no tiene sentido es que ante tamaña pandemia, dejar que se desplome esto. No haríamos más que entorpecer el progreso. Ha habido gente que no ha salido nunca de la crisis. La política de rentas es adecuada, la situación no es igual que en marzo, tenemos a 600.000 personas bajo ERTE.

No seríamos capaces de abordar la crisis si no sostuviéramos a la gente. Hay que desplegar más medidas, estamos trabajando en ello, al margen del Ministerio del Trabajo.

Sobre la polémica Rodríguez-Montero

La política no se para para nada. En las empresas y en la vida hay que hacer las cosas muy bien y cuidar a la gente. Este debate está zanjado. Con todas las luchas intestinas nos distraemos y hay que escuchar la calle. Tenemos datos suficientes de lo que quiere la calle. Estamos alcanzando un nivel de distancia con la vida pública muy rallanos a los que hemos vivir en el 15-M.

Sobre el IMV y los cuellos de botella

Como el Gobierno es mancomunado, creo que este Gobierno ha diseñado el IMV. Yo conozco muy bien la administración pública. Cualquier prestación de estas características tarda en tramitarse entre cuatro y seis meses. Tanto la Tesorería General como el SEPE, cuando le constan todos los datos que vienen siendo habituales funciona casi a la perfección. Lo que se está haciendo es crear una prestación nueva, con muchas variables y con muchas realidades que tienen una complejidad.

La experiencia de este tipo de herramientas dice que su tramitación dura entre 3 y 6 meses. Funciona con las características del siglo XX. No desvirtuemos la medida. No es tan sencillo. Cuando hay que construir todo exnovo... los funcionarios no pueden prevaricar, los expedientes tienen que revisarse uno a uno.

Sé que no solo hay que tramitar el expediente, sino que hay que motivarlo. Me consta de que se está haciendo todo lo que se puede.

Sobre la investigación al Emérito

La Fiscalía debe hacer su trabajo. Parece que todo son malas noticias.