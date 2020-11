Aritz Aduriz: "Mi decisión de dejar el fútbol era muy meditada y casi casi obligada"

El documental "Six dreams", ha estrenado su segunda temporada en Amazon Prime. Una serie con un hilo argumental: el fútbol, en la que de verdad sobre lo que se habla, es sobre las emociones.

Justin Webster, director del documental, ve el deporte como "una posibilidad de adentrarme en las historias de las personas que están bajo mucha presión" y por eso, por ejemplo, pensó en Aritz Aduriz, ex delantero del Athletic Club, entre otros, para su nueva temporada.

"Aritz tiene una historia muy interesante detrás y él no quería participar. Decía que era muy aburrido. Logramos convencerle y comprendió qué era lo que queríamos hacer", señala Webster. Una versión con la que coincide el propio exfutbolista: "Siempre he sido bastante reacio a mostrarme públicamente o a mostrar ese lado más cercano y familiar. Soy demasiado normal. No tengo nada que enseñar".

El futbolista explica que pensó que participar en este documental "podía ser un momento muy bueno porque tenía decidido que iba a ser mi última temporada". Una decisión, la de dejar el fútbol, que asegura que "era muy meditada y casi obligada" por sus problemas en la cadera.

Asimismo, el deportista recalca que el fútbol cada vez se ha profesionalizado más y que, consecuentemente, la exigencia es mucho mayor. "En este momento tenemos muchos más esfuerzos. Cada vez se juegan más partidos y el cuerpo lo nota", zanja Aduriz.