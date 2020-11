"Las miradas del COVID": el homenaje fotográfico a los sanitarios que combaten la pandemia

Realizado durante los meses de marzo y abril de 2020, " el tiempo de cura", que así se llama la exposición, es un homenaje a los profesionales sanitarios que se enfrentan al pie del cañón a un enemigo invisible. Es un proyecto personal de la fotógrafa brasileña, afincada en Madrid, Emilia Brandao. "A mediados de marzo en Madrid, mi ciudad de adopción, mi vida al igual que la del resto de la humanidad, cambió radicalmente por culpa del Covid. Mientras vivía confinada con mi familia en casa, sentí una urgencia de querer ayudar y retratar a los héroes que combatían en primera línea. Creo que un retrato tiene la fuerza de un aplauso y sentía que necesitaban este reconocimiento. Quería ponerles caras y nombres, generar memorias para algunas de las personas que han vivido de cerca la lucha contra el virus", explica la fotógrafa.

"Lo peor que he vivido"

Lo dice y lo repite Inés García Calvo. Es enfermera de urgencias en el Hospital Gregorio Marañon de Madrid. "Yo cuando empecé a estudiar empezaba el sida ,estábamos con todas las investigaciones, no se sabía que era hasta que ya se identificó y yo no he pasado tanto miedo en mi vida. Y más que miedo era desesperación", cuenta Inés que recuerda uno de sus peores momentos en la sala de espera de las urgencias un día que llegó con 300 enfermos cuando la capacidad era de 60. Estaban en sillas y no podíamos llevarlos a ningún sitio. Te miraban con una desesperación", cuenta Inés.

Otra compañera, Esther Monje, auxiliar de enfermería recuerda el peor momento de su carrera cuando vio morir a un paciente en sus brazos porque no podía acompañarle la familia por los protocolos del Covid.

Elisa Castreño es la gobernanta del Gregorio Marañón, coordina los servicios de limpieza. Ella estuvo trabajando en Irak cuando estalló la guerra y esto lo recuerda mucho peor. "En la guerra puedes tener unas horas malas, pero luego hay momentos en los que te puedes agarrar, abrazar. Con el Covid no. Procuras estar alejado por miedo a contagiar. Este bicho nos ha dejado sin calor humano, que yo echo tanto de menos".

"El tiempo de cura"

Para tomar las fotos de la exposición se instaló un estudio fotográfico durante varios días dentro de cada uno de tres hospitales madrileños: Puerta del Hierro de Majadahona, Gregorio Marañón y Universitario del Sureste. "Mientras trabajaban días y horas sin descanso, sin tiempo ni energía para asimilar todo lo que les estaba pasando internamente, les ofrecía una pausa, una silla bajo mi luz para conocerlos y escuchar cómo se sentían, y al invitarles a un momento de tranquilidad muchos se conectaban con sus emociones por primera vez desde el inicio de la pandemia. Lejos de la imagen heroica que cargaban pude ver de cerca la naturaleza vulnerable de estos seres humanos, que curan y cuidan", explica Emilia Brandao. Cuenta la fotógrafa que el objetivo de este proyecto es retratar a los equipos hospitalarios que están luchando y sacrificando sus vidas para salvar y curar a miles de personas de la Covid. La exposición se puede visitar en la galería Leica de Madrid hasta el 12 de noviembre.