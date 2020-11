Javier del Pino: "Me preocupa que alguien se pueda dar por ganador con un tuit falso"

Si las cosas van suficientemente bien para uno de los dos candidatos, puede que sepamos quién será el presidente entre las tres y las cuatro o cuatro y media de la madrugada, hora española. Pero si las cosas no van suficientemente bien para ninguno de los dos, el desenlace podría tardar dos meses y quizás tendría que intervenir el Tribunal Supremo'.

Así que, con esa tesitura sobre la mesa, Javier del Pino, desplazado a Washington para la cobertura informativa de la Cadena SER de estas elecciones, ha recomendado a los oyentes de La Ventana, 'tener a mano tila, manzanilla, o como dice Juan José Millás, un buen ansiolítico' para afrontar una noche electoral que ha despertado una expectación inusitada no solo en EEUU sino en todo el mundo.

A escasos metros del Capitolio y de la escalinata en la que el futuro presidente tendrá que jurar el cargo el próximo mes de enero, el director del ' A vivir que son dos días' y corresponsal durante quince años en EEUU, ha compartido una de sus inquietudes en una de las elecciones más polarizadas de las últimas décadas y en las que las fake news han sido caldo de cultivo de buena parte del proceso. 'Me preocupa que se pueda proclamar un ganador a través de un tuit falso, que cuatro millones de seguidores de ese candidato lo den por hecho y que luego cuando salgan los datos reales, si son otros, les dé igual porque viven en su realidad paralela'.

A la espera de los resultados sobre lo que muchos consideran un plebiscito sobre la figura de Trump, Javier del Pino ve un dato esperanzador en el horizonte. Y es el desmarque de la línea presidencial por parte de muchos miembros del partido republicano. 'Ninguno de los políticos republicanos que se han visto obligados a apoyar a Trump han repetido por ejemplo sus estupideces relacionadas con la pandemia. El 'trumpismo' ha calado en la población pero no en la clase política. Y eso hace tener cierta esperanza de que si no resulta reelegido, las aguas puedan volver a serenarse'.

Mientras que los norteamericanos votan, otra buena propuesta para esta noche electoral, además de seguir la programación especial de la SER, puede ser ver la segunda parte del documental 'Estados Desunidos de América', que estrena Movistar+ a partir de las 22h.

Su director, Jon Sistiaga, ha comprimido en dos episodios de cincuenta minutos -el primero emitido el 31 de octubre- su recorrido de 4.000 kilómetros entre San Francico y Washington en los últimos diez en días de campaña. 'Un viaje en el que he visto un país totalmente polarizado, un país en el que la mitad de la sociedad vive de espaldas a la otra mitad, no se entienden, no hay puntos de encuentro. En todas las entrevistas que he hecho, sean a quienes sean, se repetían dos cosas: que los medios tiene la culpa y la posibilidad real o retórica de una guerra civil', nos ha contado en La Ventana.

Sistiaga ve esa polarización acentuada por una triple crisis, la sanitaria, la económica y una tercera crisis social en la que los conflictos raciales ocupan un lugar primordial. 'Creo que movimientos como el Black Lives Matter' han evidenciado que la violencia policial es muy unidireccional y que es necesario acabar con el nacionalismo blanco y racista que propugna el trumpismo'.

Un sentimiento, el del racismo, que según coincide Javier del Pino, está íntimamemente relacionado con la situación de privilegio que la población blanca ha tenido durante siglos y siglos en Estados Unidos con respecto a otras minorías raciales.

Del Pino y Sistiaga también han coincidido con el chocante uso o desuso de la mascarilla no como precaución sanitaria sino como apuesta ideológica que ha presidido una campaña electoral en plena pandemia. 'Vas a un mitin de Trump y sabes que te vas a encontrar a 3.000 personas sin mascarilla. Es un elemento que te sirve para saber quien vota a quien', resume Jon Sistiaga.