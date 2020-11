Gabino Diego: "Cuando vi a Fernando Fernán Gómez me asusté tanto que no quise conocerlo"

Gabino Diego (Madrid, 1966), es uno de los actores más reconocibles de nuestro cine. De padres cubanos y abuelos asturianos y cántabros, su relación con el norte de España es muy estrecha. Allí se encuentra uno de los escenarios de su infancia: la Playa de Caravia (Asturias). Se pone 'The king' de seudónimo por Elvis Presley. Es casi como un talismán para él, tal y como confiesa en esta conversación tan sincera con Mara Torres. Así también le llamaba Gurruchaga, al que no duda en imitar cuando sale a colación.

A los pocos minutos de esta entrevista descubrimos que le apasiona coleccionar fotografía y que esa pasión tiene un punto de partida muy concreto: una foto de un faro de Formentera firmada por Alberto García-Alix. Esa vinculación con el nombre de este programa llama la atención al actor: "Los faros transmiten melancolía, pero es una melancolía que me gusta".

Gabino Diego ha interpretado algunas de las películas más importantes del cine español. 'Las bicicletas son para verano', 'El viaje a ninguna parte', 'Belle Époque', 'El rey pasmado', 'La hora de los valientes'. A lo largo de su trayectoria ha sido candidato cinco veces por sus interpretaciones, consiguiendo el cabezón en el año 1990 por '¡Ay, Carmela!'. Bromea con Mara Torres en esta conversación recordando todas las ocasiones en las que entraba en la gala y "salía siempre de los Goya con mi discurso sin leer", recuerda el actor.

"Ahora ya no hago tanto cine, pero yo soy muy feliz yendo con mi obra por toda España. Es un regalo maravilloso encontrarte con el público", ha explicado. No ha dejado de actuar pero se le echa de menos en la gran pantalla. "¿Y las series?", pregunta Mara. Gabino reconoce que lo llamaron para varias, pero la oferta no era clara, lo llamaban sin haber escrito antes el personaje. "Prefiero saber de antemano qué es lo que voy a hacer".

Actualmente interpreta junto a Cecilia Solaguren 'Los mojigatos', en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, dirigida por Magüi Mira.