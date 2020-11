Amazon amenaza el reinado de Netflix en España

La guerra de las plataformas está más reñida que las elecciones norteamericanas. El reinado de Netflix, en el trono casi desde su aterrizaje en nuestro país, tiene un rival muy fuerte: Amazon Prime Video. Plataforma que llegó sin hacer ruido, y que en los últimos meses ha desplegado todo su potencial en nuestro país, con producciones propias y comprando películas y series para abastecer a sus suscriptores.

Según los datos del portal Justwacht, una plataforma de búsqueda de contenido, que dice al usuario en qué plataforma se encuentra cada serie o película, acaba de publicar los datos del tercer trimestre de 2020 sobre consumo de ficción y contenido en streaming en España. En esos datos, sale vencedora Netflix, con un 26 por ciento de share, seguida de Amazon Prime Video, con un 24 por ciento de cuota pantalla. La tercera, y ya a una distancia más considerable, es HBO, con un 13 por ciento de share. Las tres plataformas ganan un uno por ciento más.

Netflix sigue con su estrategia de estrenar mucho contenido y aunque no ha tenido un gran petardazo en esos meses veraniegos, sí ha obtenido éxitos como el de la serie de Ryan Murphy, Ratched, además de Lucifer, The Social Dilema, Cobra Kai, El dilema de las redes o Enola Holmes. Además de estrenos de cine como La vieja guardia con Charlize Theron, un thriller de acción que, con los cines cerrados, fue uno de los éxitos del verano con 78 millones. En el caso de HBO ha seguido con su estreno de series como la nueva de Guadagnino, Who are who we are, y títulos como La extraordinaria Playlist de Zoe, Territorio Lovecraft, o Patria, el gran estreno en nuestro país.

La estrategia de Amazon, que cuenta con millones de suscriptores en todo el mundo gracias a su servicio de mensajería -todos los que tienen el servicio premium, pueden acceder a Prime Video-, ha sido producir series como Inés del Alma mía, con Elena Rivera y Eduardo Noriega, estrenos internacionales como Little Fires Everywhere o The Boys, además de la reposición de clásicos como El Ala Oeste de la Casa Blanca. Otra de las tendencias de la empresa es comprar cine, en estas últimas semanas, ha estrenado la última película de Borat, dirigida por Sacha Baron Cohen y el 17 de noviembre estrenará Historias lamentables, de Javier Fesser.

Disney Plus se queda un punto por debajo de HBO, en el 11 por ciento, pese al estreno de Mulan, que vendió a bombo y platillo, y que quitó a los cines para dejar en streaming, veremos qué pasa en este último trimestre con The mandalorian y las películas de Pixar como Soul, que irán directamente al online. Filmin mantiene un buen dato, el 7 por ciento del share, gracias a grandes apuestas los meses de verano, tanto de cine de autor como de series. Vernon Subutex, El colapso o Hipócrates, ficciones que tuvieron muy buena acogida.

La que peor parada sale en estos últimos tres meses en Movistar Plus, que pierde un 30 por ciento de cuota y se queda en el 7 por ciento. Lo cierto es que en ese periodo, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, Movistar Plus no estrenó demasiado contenido inédito y dejó sus grandes series para octubre: como Antidisturbios y el grupo de sus programas y shows televisivos. Su apuesta fue el otoño y, quizá por eso, el bajón de share. Habrá que ver si remonta este último trimestre, donde ha echado el resto con el estreno de series nacionales e internacionales, como Roadkill, con Hugh Laurie, Moonbase 8, o La Ley Comey.