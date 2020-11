Una ginecóloga, sobre el mayor riesgo de síntomas graves de COVID durante el embarazo: "No hay que asustar"

El COVID 19 provoca durante el embarazo un mayor riesgo de ingreso en las UCI, necesidad de ventilación mecánica y aumenta también la mortalidad, aunque ésta se mantiene baja, según advierte una nueva investigación realizada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En concreto, este grupo de científicos norteamericanos ha analizado la evolución de 400.000 mujeres gestantes que dieron positivo en las pruebas de detección del coronavirus, y, además, mostraban síntomas de la enfermedad. Hablamos en 'Hora 25' con la ginecóloga y coordinadora de estudios de investigación sobre COVID y embarazo del Hospital Universitario de Torrejón, Mar Gil.

Sobre el desarrollo de síntomas más graves para las embarazadas que han contraído COVID-19, Gil señala que "hay que tomar precauciones, pero no hay que asustar a la población". Por otro lado, explica que con las mujeres gestantes hay que tener mucho más cuidado y seguir con las recomendaciones sanitarias.

Entrevista a Mar Gil

No debe cundir el pánico. Aunque hayamos visto que hay un riesgo aumentado, los riesgos absolutos son muy bajos. El riesgo de muerte es muy remoto, muy pequeño. No tiene que cundir el pánico. Hay que tomar precauciones, pero no hay que asustar a la población.

Esta investigación es una cohorte grande y da herramientas para convencer a las autoridades de que las gestantes son una población de riesgo que hay que proteger. Hay que tomar medidas.

En las mujeres embarazadas se producen cambios inmunológicos, el corazón tiene que bombear por dos, hay que respirar por dos. Todas estas cosas contribuyen a que el riesgo sea mayor.

El tercer trimestre es el tramo donde se produce más riesgo. En un estado avanzado de la gestación. Donde el bebe ya casi se ha formado.

Las medidas de protección son siempre las mismas, pero hay que ser muy escrupulosos. No podemos bajar la alarma, hay que mantener la distancia social, hay que mantener la higiene y hay que cumplir las normas a rajatabla.

La primera medida en los hospitales es reducir las consultas. Muchas se están haciendo telefónicas. Hay alternativas y creo que poco a poco nos vamos adaptando a la situación. Si resulta que está embarazada, se toman unas medidas más específicas.

Es muy nuevo todo, pero se están haciendo esfuerzos colaborativos para poner todos los datos juntos y llegar a conclusiones más rápido.

Una medida que se hace a las mamás de parto es hacer un cribado con PCR. Las que dan negativo, tienen un parto normal. Si la mamá es positiva, nos permite tomar medidas de protección también para el personal sanitario y prevenir un contagio al recién nacido.

La probabilidad de transmisión vertical es probable, existe, pero es muy pequeña, estamos hablando de un 1% o un 2%. Es posible, pero muy poco probable. No ha habido casos severos de todas formas. El peligro es más para la madre que para el bebé.

Es fundamental que las embarazadas se vacunen de la gripe. Este año muchísimo más, ahora que sabemos que una infección doble es más grave.