¿Descorchamos el espumoso?

Bienvenido serás mil veces, Joe Biden, si de verdad llegas a presidente, no porque te queramos mucho, no te engañes, sino porque has sido capaz de echar a la basura de la historia a ese personaje funesto y deleznable llamado Donald Trump.

Hasta el último momento está mostrando su bajeza moral el multimillonario, aunque nada nos sorprende porque ya estábamos acostumbrados a sus modos groseros, desvergonzados y profundamente antidemocráticos.

Dividió y divide a la sociedad estadounidense como ningún presidente lo ha hecho, inoculando odio en amplios sectores de la población, cuyas consecuencias todavía no somos capaces de vislumbrar, aunque no pocos observadores de la realidad del profundo Estados Unidos temen una dura respuesta de sus huestes derrotadas. ¿Puede ser violenta? Nadie lo descarta, porque un Trump enloquecido puede convertirse en un peligro público.

Dejemos para más adelante los análisis de los necesarios cambios en la política y la economía mundial que habrán de llegar cuando este indeseable abandone, aunque sea a la fuerza, la Casa Blanca. Nos basta con el champán. O el cava. ¡Arriba esa copa!