Por qué son malos los extremos

Hoy quiero fijarme en una palabra que utilizamos mucho últimamente. La palabra es "extrema". Según la RAE: Dicho de una cosa que está en su grado más intenso, elevado o activo.

Para la mayoría de las personas, decir extrema derecha, o extrema izquierda es algo negativo. Y yo me pregunto, si en política "derecha" o "izquierda" no es negativo, ¿por qué si es negativo "extrema derecha" o "extrema izquierda"? Si una cosa no es negativa, tampoco debería ser negativo su extremo. Por ejemplo, el cuidado es bueno, y por tanto el "extremo cuidado" es mejor. La belleza es buena, por tanto "la extrema belleza" es extremadamente mejor. La atención es buena, luego "la extrema atención" debe ser mejor. La dedicación es buena, o sea, que la extrema dedicación debe ser mejor aún.

¿Por qué eso no pasa en política? ¿Si la derecha o la izquierda no son malas, por qué si lo son sus extremos? Es como si la delicadeza fuera buena pero la extrema delicadeza fuera un horror. Por tanto, si la extrema derecha y la extrema izquierda son malas, ¿no será porque algo malo hay en la derecha y en la izquierda?