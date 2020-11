"Recibimos 125 euros en todo el año 2020 para protección de españoles en el exterior"

Ingresó en la Carrera diplomática en 1983. Ha sido Embajadora de España en Eslovenia, Viceconsejera Directora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Directora General de Organismos Multilaterales Iberoamericanos, trabajó en la Casa de S.M. el Rey y ha alternado en su vida profesional responsabilidades en la Administración y en el sector privado.

Anunciada Fernández de Córdova es ahora la Embajadora de España en Hungría y se ha asomado esta tarde a La Ventana de Carles Francino en la sección de Elvira Lindo. Fernández de Córdova ha escrito un libro a modo de diario de su confinamiento en Hungría; no lo hizo pensando en que fuese a salir un libro de ahí, sino que tiene por costumbre "la disciplina de procurar escribir todos los días".

¿Cuántos españoles hay en Hungría?

En Hungría viven 1.200 españoles y hasta que llegó la pandemia también un gran número de turistas, 180.000 en el año 2019. Algunas personas, tanto turistas como estudiantes de Erasmus tuvieron que acudir a la embajadora en los días más duros de la pandemia: "El primer caso que me pensé que se me iba a quedar aquí varada, pues fue la hija de Juan Gyenes, que vino para inaugurar una exposición". La embajadora recuerda la inauguración de la exposición (un jueves), que tendría que irse el domingo, pero Anunciada Fernández de Córdova solo podía pensar una cosa: "Esta no sale, esta se me queda refugiada en la embajada porque no consigo sacarla de Hungría", comentaba la embajadora a modo de anecdótico pero señalando que tuvieron otros casos muchos más complicados que le hicieron darse cuenta "de la labor tan tremenda que hacemos".

"A falta de parné", hablar hasta "con el Sursum Corda"

El dato más llamativo que ha dejado la embajadora en la SER, ha sido la aportación económica que recibe la embajada para la protección de españoles en el exterior: "No te pierdas el dato: 125 euros en todo el año 2020". Elvira Lindo le preguntaba a la embajadora cómo eran capaces de gestionar casos como los de los Erasmus con esa aportación económica irrisoria; a lo que Fernández de Córdova respondía: "Pues imagínate con 125 euros los aviones que fletamos, ¿no? Pues mira, darle mucho a la imaginación. Y luego te das cuenta de que una embajada y una embajadora en mi caso... pues tienes una capacidad de contacto y de interlocución alta y a altos niveles y que ha resultado ser muy útil. O sea, a falta de parné, a falta de dinero, pues imaginación. Y en algunos casos tuve que hablar con varios secretarios de Estado".

De hecho, Anunciada Fernández de Córdova, recuerda el caso concreto en el que necesitaron hacerse con una medicina que había comprado España pero que encontraron una serie de trabas para conseguir. La embajadora -cuenta entre risas- habló hasta "con el Sursum Corda para ese caso y para otros muchos".