"Sobrevuelan dos nombres": Matallanas rescata los desenlaces en el Real Madrid que querría evitar Sergio Ramos

El retraso en el acuerdo para la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid empieza a generar especulaciones sobre cuál será su camino después del próximo 30 de junio en que finaliza su vinculación. El camero todavía no ha respondido a la propuesta de ampliación de contrato que ha recibido por dos temporadas más y, de no firmar un nuevo contrato, tendría libertad para negociar con cualquier club a partir de enero.

Con la decisión de Ramos aún por resolverse, El Sanedrín de El Larguero muestra unanimidad en cuál debería ser el camino idóneo para el madridismo. Pocos creen en las posibilidades reales de ver al andaluz con la camiseta de otro equipo el curso que viene, pero Javier Matallanas avisa de los precedentes a evitar por sus finales agridulces en el club.

Según Matallanas, en la valoración de Sergio Ramos "sobrevuelan dos nombres: Raúl González Blanco e Iker Casillas". Pese a la salida sin alardes que firmaron años atrás sus dos excompañeros, leyendas blancas, insiste en que "Ramos confía plenamente en Florentino Pérez" y "no quiere que se hable de ello".

"Sabe que no le va a fallar y que patinó cuando la oferta de China. Es cierto que pudo haber dudas con el fichaje de Hazard, pero esos tiras y afloja ya los ha superado", comentó el periodista durante la tertulia. "Él sabe que el dinero es muy complicado, que la situación es difícil para exigir un dinero que se merecería. Sabe que el sitio para seguir aumentando sus números de leyenda y de mito es el Real Madrid", amplió, convencido del camino a tomar: "El contrato por una cuestión de seguridad personal debe firmarlo antes de diciembre", culminó.

Julio Pulido también advirtió de que "queda un mes y medio para que Ramos quede libre" y por ello alienta a que se encaucen las negociaciones lo más pronto posible. "Ramos no tiene que pedirle nada al Real Madrid. El Madrid debería adelantarse y renovar dos años por méritos deportivos. Ramos lo ha demostrado sobradamente que lo merece. Las formas son importantes y demuestran mucho de un club", añadió.

La rareza de los tiempos manejados

En este sentido se pronunció también Antón Meana, a quien le parece "llamativo" el retardo en el acuerdo. "Todavía no se han sentado a negociar. Es un tema que lo lleva Sergio y él hablará con el presidente del Real Madrid", informó acerca de estos curiosos tiempos manejados.

Mario Torrejón, quien no duda en que la firma llegará más tarde o más temprano, expuso que "es tan impepinable la situación que por eso el 'timing' es tan raro". La demora, no obstante, señala que provoca que se llegue "a un terreno peligroso". "La situación es transparente por parte de los dos. Es el mejor pagado de la plantilla, no hay un céntimo mas para aumentarlo, hay que apretarse el cinturón y creo que va a ser comprensivo", alegó, sacando a la luz la única opción que podría impedirlo.

"Hay un resquicio de si alguien le ofreciera lo irrechazable. Creo que solo hay un candidato que es el PSG por condiciones y por pasta", destacó Torrejón, aunque se mantuvo en la idea de que "con dos años por delante, con la voluntad de Ramos de retirarse aquí y seguir haciendo historia, me da la impresión que aceptará".

¿Similitudes con Piqué?

Para Jordi Martí, "el acuerdo con Ramos es muy razonable". Es más, le recuerda a un caso que ha vivido el FC Barcelona en las últimas semanas: "Ramos, como todos sus compañeros, se tendrá que bajar el salario el 30%. Florentino Pérez, de forma razonable, dice 'te pongo dos más para que recuperes'. Es lo mismo que fue rechazado con Piqué y generó una explosión", apuntó, despertando la rebelión del madridismo representado en los micrófonos.

Como respuesta, Antonio Romero aseguró que "Ramos está lejos del burofax": "Dijo lo de China y dio el paso atrás porque sabe que se equivocó". La situación a sus ojos, entra dentro de la normalidad: "La noticia entra dentro del juego de ajedrez. El Madrid tira por sus intereses y es normal; Sergio Ramos, su familia y su representante tiran por sus intereses y me parece muy normal. Ramos es muy comprensivo con la situación económica que atraviesa el club y creo que si el Real Madrid está dispuesto a darle dos años de contrato por el mismo dinero la cosa se va a cerrar en muy poquito", reflejó atendiendo a sus impresiones.