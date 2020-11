Rocío Vidal: "La ciencia también se equivoca, pero es la herramienta que tenemos para conocer la realidad"

Estas navidades van a ser distintas: sin reuniones familiares y sin aguantar al “cuñado” de turno. Pero, a cambio, cada día hay que batallar personajes similares en las redes sociales.

Roció Vidal, más conocida como ‘La gata de Schrödinger’ en YouTube, es periodista científica y autora del libro ‘¡Que le den a la ciencia!: Supersticiones, pseudociencias, bulos desmontados con pensamiento crítico'. En su canal, que cuenta con cerca de medio millón de suscriptores, conecta con los jóvenes para difundir contenido sobre ciencia y pensamiento escéptico con mucho humor y pinceladas de crítica social.

Durante la pandemia de la covid-19, la periodista señaló que la ciencia se puede equivocar, y que este escenario ha sido el más idóneo para vivir en directo cómo funciona. No obstante, esta razón no debería dar pie a que la ciudadanía dejase de creer en todas sus aportaciones.

“La ciencia es prueba y error, y es replicar estudios para ir afirmando y refutando hechos. Tenemos que ser más humildes, la ciencia también es falible, porque la hacemos los seres humanos, pero es la herramienta que tenemos para conocer la realidad. Lo que no podemos decir es como está en constante cambio y evolución, vamos a descartarla y ya la Tierra es plana”, argumentó.

La gata de Schrödinger contó que, en una ocasión, tuvo que enfrentarse en a un negacionista que la acusaba de ignorante por difundir en su canal de YouTube contenido falso. En este sentido, aclaró que no estaban jugando con las mismas normas, ya que “si niegas todos los datos oficiales y estudios, crees que todo está comprado y todo es parte de una manipulación global ¿cómo vamos a debatir, si no hay bases para hacerlo de manera conjunta?”.

“Quiero pensar que esta gente es una minoría. La mayor parte de la población puede tener dudas y muy válidas, y ahí es donde los científicos y comunicadores entramos: para divulgar y mostrar que la vacuna próxima puede ser segura”, reflexionó durante su intervención en el programa.

Por su parte alcalde de Vila-Real, José Benlloch, quiso subrayar el impulso en materia de innovación y ciencia en la ciudad. “Nos dimos cuenta de que había muy poca vocación científica no solo en los datos que proporciona la Unión Europea, sino cuando pegábamos una mirada por nuestra ventana local. Esa cultura que empezamos a cambiar desde el Ayuntamiento, en alianza con la sociedad y entidades civiles empezamos a acercarnos a la ciencia”.

“Y llegó un día en el que los niños se han ido aficionando, tenemos otro instituto que con 5 años ya se empieza a programar”, apuntó Benlloch.

“No se puede hablar en un partido de fútbol”

No se puede estar en Villarreal y no hablar de fútbol. El Villarreal C. F cuida como pocos el fútbol femenino. Yuriko Saeki, consejera ejecutiva de la liga profesional japonesa, se encargó durante varios de coordinar al equipo.

Saeki reveló algunas curiosidades que diferencian a España con el país asiático. “En el futbol, ahora, se puede meter hasta el 50% del aforo. Hay medidas, y la gente cumple con las normas”.

Entre ellas, la consejera resaltó una llamativa regla: “No se puede hablar durante el partido, ni siquiera para animar. Los aplausos es lo único que se oye en los estadios de futbol”. A su juicio, se trata de un ambiente, “maravilloso y diferente” que, por razones culturales, no se podría implantar en España.