Javier del Pino: "Las elecciones no terminan hasta que Trump acepte la derrota, y eso no va a pasar"

El agónico recuento de los votos de las elecciones estadounidenses se acerca a su final. Joe Biden ha tomado la delantera en cuatro de los estados en disputa, lo que le coloca a las puertas de la presidencia. Si se confirma esta tendencia, y el candidato demócrata se hace con estos territorios, se convertiría en el 46º presidente de Estados Unidos, y se abriría un nuevo proceso con un final mucho más incierto: que Donald Trump acepte su derrota. Tras pronunciar dos comunicados en los que, en una acción insólita incluso para sus estándares, ponía en duda la legitimidad del sistema electoral de su país, no parece que vaya a ceder su puesto en la Casa Blanca con facilidad.

Y a unos pocos estados de distancia de la sede presidencial se encuentra Javier Henares, un vilarealense de 32 años que lleva seis viviendo en Nueva York como responsable de ventas de una línea de producto de Porcelanosa. Hoy, aprovechando que La Ventana se ha desplazado a su ciudad natal, hemos querido analizar con él la situación en el país norteamericano. Javier llegó a Estados Unidos en 2014, hace seis años, poco antes de que Donald Trump fuese elegido presidente. Según nos ha contado, el país que se encontró al llegar era un lugar muy distinto al que ve hoy. Asegura que, durante estos cuatro años, la población se ha polarizado hasta el punto de formarse una sociedad “separada”.

Sin embargo, y a pesar de esta situación, Javier afirma que la situación en la calle es de “absoluta normalidad”. No ha sido así el resto del año que, tal y como nos cuenta, ha estado marcado por las manifestaciones y las movilizaciones por el movimiento ‘Black Lives Matter’. Eso sí; no tiene duda de que, cuando se proclame un ganador, los afines a uno y otro bando saldrán a la calle, con incierto resultado.

La tranquilidad momentánea en las calles es un extremo que puede confirmar Javier del Pino, que asegura que “se le ha dado más relevancia a las manifestaciones de seguidores de Trump frente a los colegios electorales en España que en Estados Unidos”. Aunque sí reconoce que el país vive “momentos de incertidumbre” mientras espera los resultados en Pennsylvania y Georgia. Y, además, advierte que la contienda puede no terminar cuando se conozca el candidato más votado, ya que “en Estados Unidos no existe un órgano independiente como la Junta Electoral Central” que determine quién es el vencedor. Por tanto, “las elecciones acabarán cuando Trump admita su derrota, lo cual no va a suceder”, asegura.

El escenario próximo más probable es un sinfín de litigios legales que retrasará la inevitable victoria de Biden. Al menos, hasta el 14 de diciembre, día en que se emitirá la decisión electoral oficial. Algo similar sucedió en el año 2000 tras las elecciones de Bush y Al Gore, cuando el Tribunal Supremo decidió, basándose en una mínima diferencia de votos, que el candidato republicano había vencido en los comicios.