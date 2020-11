La ficción americana se ha visto siempre atraída por la denuncia de los abusos en la política. Me refiero aquí a películas o series basadas en hechos reales, pero no en directamente en casos sacados de la realidad. Historias inventadas que intentan denunciar un trasfondo real de abuso, corrupción o manipulación. Hemos visto a presidentes psicóticos a punto de llevar al mundo a su destrucción dispuestos a todo por ocultar sus trapos sucios, alcaldes corruptos capaces de sobornar o utilizar las adicciones de sus familiares mas cercanos para engañar una vez mas al votante. Todo inventado, pero muy cercano a la realidad. Rozándola.

Hace algunos años una serie como Homeland mostraba en una de sus temporadas cómo un grupo ultraderechista mas allá de los republicanos mas extremos utilizaba sus abundantes fuentes de financiación y los conocimientos de un experto en redes sociales para desarrollar un sistema de análisis del "Big data", esa ingente cantidad de información que cada uno de nosotros proporcionamos sobre nosotros mismos cada día con nuestro uso de los medios electrónicos. Por medio de su programa los políticos elegidos podrían enviar mensajes personalizados a cada uno de los potenciales votantes. Racismo para el racista, libertad de portar armas para los mas violentos... Una propuesta a la carta.

En la serie los planes de los malos son neutralizados por la protagonista, pero en la realidad no. "Cambridge Analytica", la empresa que trabajó para la campaña del actual presidente, no era ninguna fantasía y su sucesora después del escándalo, Emerdata Ltd sigue haciendo hoy la misma labor. A veces se da el caso contrario, y es la realidad la que parece reproducir lo que se imaginó como una ficción. Michael Dobbs, autor de la novela que dio origen a la serie "House of card" publicó un artículo en el Times durante la época en que que Boris Johnson y otros candidatos conservadores maquinaban la caída de Teresa May. Les pedía que no se empeñaran en reproreproducir tan fielmente las manipulaciones y luchas de poder que él había inventado en su novela.

Todo esto me lleva a imaginar una nueva ficción: Un candidato a presidente se ve contra las cuerdas por culpa de una enfermedad que se extiende por todo el mundo y que no sabe cómo manejar.

La suerte quiere que una colaboradora cercana se contagie y los análisis muestran que el candidato ha desarrollado la enfermedad casi sin síntomas, pero esto le da una idea: Decide dar la anunciar al país que su situación es grave, muy grave. Eso siempre enternece a la gente, y ese sentimiento se convierte en admiración incondicional cuando el candidato vence a la muerte en tan solo cuatro días y puede salir al balcón transformado en una suerte de superheroe. Promete entonces repartir gratuitamente a todos los ciudadanos el remedio mágico que le ha curado y que, por supuesto desaparecerá en cuanto pasen las elecciones: ¿Me compraría algún gran estudio esta ficción?