No se puede confinar y desahuciar a la vez

Esta mañana hemos hablado con Nieves Chino, de Jaén, que si nada lo remedia, se va a quedar con su marido y 3 hijos de entre 1 y 5 años en la calle. Se siguen produciendo desahucios en España a pesar de estar en plena segunda ola de la pandemia. Muchos casos son de sentencias previas al COVID-19, pero se ejecutan durante la pandemia y su segundo estado de alarma. Quedan fuera de la moratoria decretada en marzo y prorrogada ahora, pero si las administraciones no son capaces de dar una opción habitacional, deberían paralizarse en los casos más vulnerables. Ésta es una propuesta que trabaja el gobierno. Unidas Podemos propone que no se eche de casa ni se corten suministros a los sectores de la población más desfavorecidos durante la pandemia.

Pablo Calahorro, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, de Jaén dice que se siguen produciendo lanzamientos judiciales cada semana. En pocos días ha acumulado 7 casos similares a los de Nieves. Familias con hijos pequeños, sin trabajo ni medios para conseguir una vivienda. Las administraciones no ofrecen alternativa o solución. No se pueden zanjar los casos diciendo que no hay vivienda disponible. No se puede dejarles en la calle, se debe dar una solución aunque sea temporal, dice Pablo. Nieves y Juanma, su marido, están a la espera de la nueva fecha judicial. Mientras, confían en que llegue alguna propuesta para no quedarse sin techo.

Canguros municipales en Barcelona

No dejamos de hablar de madres e hijos. En Barcelona se ha puesto en marcha el Plan Concilia, un plan de choque social que quiere ayudar a las familias de algunos barrios más vulnerables de la ciudad, a atender a sus hijos. Se trata de algo así como un servicio de canguro municipal durante unas horas para que los padres, pero en su gran mayoría madres, puedan ir a trabajar o tener un tiempo para buscar trabajo, hacer gestiones etc. Hemos ido al Centro Cívico de Verneda-La Pau y para Leis y a Noemí y Carlos, sus hijos.

¿Cómo gestionar un berrinche? Consejos prácticos para los asesores de Trump.

Hemos hablado en A Vivir con la psicóloga familiar, experta en psicología infantl, Ana Kovacs para saber cómo gestionar una rabieta. Es lo que parecía estar teniendo Trump en su comparecencia del jueves, cuestionando los resultados y el recuento de los votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Es importante mantenerse firme, no dejarse contagiar por el estado del que tiene la rabieta, sea niño o adulto. Mantener el límite, que en el caso del presidente de los Estados Unidos es la ley. Hay que tomarse en serio los berrinches porque lo que intentan con ello es salirse con la suya, imponer su criterio. Y si eso supone manipular a su favor, manipulan. Ana Kovacs, como experta, propone 3 pasos para analizar y reconducir la situación.