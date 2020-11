Messi acude al rescate del Barça con un doblete y lidera la 'manita' ante el Betis

: El francés desde el inicio del partido estuvo sin dejar de intentar llegar a la portería contraria, pero sin éxito en la primera parte del encuentro. En la primera ausencia de Messi en esta temporada, el ex del Atlético de Madrid aprovechó para controlar en el terreno de juego. El primer penalti que Griezmann lazó con el FC Barcelona , acabó sin éxito. El francés viene de fallar sus últimos tres penaltis con su selección ante Albania, Andorra y Suecia. Pero cabe recordar que los últimos ocho penaltis tirados con el Atlético de Madrid , todos acabaron en gol.

: El francés desde el inicio del partido estuvo sin dejar de intentar llegar a la portería contraria, pero sin éxito en la primera parte del encuentro. En la primera ausencia de Messi en esta temporada, el ex del Atlético de Madrid aprovechó para controlar en el terreno de juego. El primer penalti que Griezmann lazó con el FC Barcelona , acabó sin éxito. El francés viene de fallar sus últimos tres penaltis con su selección ante Albania, Andorra y Suecia. Pero cabe recordar que los últimos ocho penaltis tirados con el Atlético de Madrid , todos acabaron en gol.

: El argentino estuvo en el punto de mira de todos y no precisamente por su presencia en el campo. Su ausencia como titular en el terreno de juego trajo muchas dudas sobre el porqué de esta decisión de dejar Messi en el banquillo. ¿Posible cansancio? ¿Decisión de Koeman o del propio Messi? La última vez que el argentino no fue titular en Liga fue hace ya más de un año. El 21 de septiembre de 2019 en un partido ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes que no acabó bien para los azulgranas, perdieron por 2 – 0. La entrada de Messi en el segundo tiempo revolucionó el partido logrando una asistencia para Griezmann que acabó en el segundo tanto del partido para el FC Barcelona. Doblete del argentino en un partido en el que se ha dejado claro que el juego del Barça se ve muy condicionado por la presencia del capitán del equipo en el campo.