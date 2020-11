183.000 bares en España: trabajar sin red

Una de cada tres empresas que ha presentado suspensión de pago en nuestro país son bares o restaurantes. Es un sector que abarca a 183.306 negocios en España, más otros 75.000 de ocio nocturno, y que tiene 17 millones de clientes y 300.000 trabajadores en plantilla. Puestos de trabajo y empresas que la pandemia ha puesto en jaque y que, por el momento, carecen de una red de ayudas estatales, como ya se han establecido en otros países, y que se ven afectados, además, por la caída del turismo.

Jose Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, señala en Hora 25 de los Negocios que “estamos reclamando un plan urgente de rescate, un plan de ayudas directas a las empresas, un plan a similitud de los países europeos, como Alemania o como Francia” y estima en “unos 8500 millones de euros es lo que necesitaría la hostelería”. Línea en la que también defienden desde el ocio nocturno, un sector que apunta que ha sufrido ya una caída del 84% de facturación y más de 12.600 millones de pérdidas. “Pedimos un plan de choque absoluto, una hibernación absoluta de gastos, no podemos pagar nada más: no podemos pagar tasas, no podemos pagar impuestos, no podemos pagar IRPF Y, además, cuente usted que tenemos unos costes en eléctricas muy grandes, porque tenemos unas potencias muy elevadas, y nosotros hemos sido el sector que llevamos más tiempo sin poder abrir. Las discotecas en España desde marzo no han podido hacer de discotecas: esto ha matado absolutamente al sector.” Ramón Más, presidente de España de Noche. Y, advierte Más, “en 90 o 100 días podrían desparecer más del 80%” de las empresas.

Durante la primera ola de la pandemia, las ayudas directas se situaron en el 3,6% del PIB, una cifra muy baja en relación con los países de nuestro entorno, como el 14% que dedicó Alemania. En esta segunda ola, también Francia y Alemania están anunciando ayudas directas, pero aquí, de momento, ese momento no ha llegado, aunque sí hay comunidades autónomas que han empezado a moverse en esa dirección: Cataluña ha puesto en marcha una subvención 40 millones de autónomos pymes para hostelería y estética; Madrid, línea de avales por valor de 44 millones de euros; o Navarra, con ayudas directas de 10 millones de euros y la supresión del impuesto actividades económicas

Sin embargo, el equilibrio en el uso de los fondos públicos a este respecto, advierte Javier Díaz Giménez, profesor de Economía del IESE, es complicado. “Cuando cierre 2020 va a haber una serie de empresas: unas que han hecho más beneficios que en 2019, y otras que han hecho menos. Entre las que han hecho menos, hay unas que son viables en esta crisis sin precedentes, y otras que no van a serlo, entonces la presión sobre los Presupuestos Generales del Estado es enorme y es muy difícil distinguir cuáles son los usos más eficientes de lo público, y, por otra parte, es perfectamente comprensible la reclamación del sector, que se siente agraviado comparativamente, que han tenido que soportar la parte más dura de esta situación, que penaliza excepcionalmente a cualquier actividad que está vinculada a la movilidad y la aglomeración” apunta Giménez Díaz.