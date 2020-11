La economía del Gobierno, al banquillo

Presentados el Plan Presupuestario y los Presupuestos Generales del Estado, ahora las cuentas del Gobierno para el 2021 se enfrentan al proceso de enmiendas y a las valoraciones de los organismos independientes, y las opiniones recibidas no están yendo en la misma línea que había dibujado el Ejecutivo.

Tanto desde la Airef, como desde el Banco de España, han reprochado al Gobierno un cuadro macroeconómico demasiado optimista. “El crecimiento previsto por la Airef bajo este escenario central se hallaría casi 2 puntos por debajo del formulado por el Gobierno en los PGE para 2021, apuntaba la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. Mientras que el gobernador del banco central apuntaba ayer a que “el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan los presupuestos está sujeto a riesgos a la baja, que están derivados tanto de una posible evolución de la pandemia que genere efectos más negativos de lo esperado, como de hecho estamos experimentado en las últimas semanas en el mundo”. Pablo Hernández de Cos tampoco se mostraba favorable de una subida salarial generalizada entre los empleados públicos, sino “de implementar incrementos más focalizados”, ni de un incremento fiscal. “Cuando un representante de un Banco Central va al parlamento lo que nos interesa a todos más es saber qué opina de la política monetaria, qué va a haber el Banco Central Europeo, cuál son las previsiones de inflación: eso es lo que me hubiera interesado más” ha respondido después el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. También la ministra de Función Pública ha salido en defensa de este planteamiento”.

Pero es que tampoco el planteamiento de Bruselas coincide con el del Ejecutivo: la Comisión Europea ha empeorado hoy su previsión para España para el 2020. Calcula que el PIB de nuestro país sufrirá la mayor caída, de un 12,4%, aunque mejora las perspectivas a largo medio plazo: la economía española crecerá un 5,4% en 2021 y un 4,8% en 2022.

“Creo que hay que tener en cuenta que para el año 2020 la previsión de la Comisión Europea me parece pesimista, porque no ha tenido en cuenta los datos del tercer trimestre. Una recuperación más intensa de lo espero en el tercer trimestre, lo que lleva a una caída de la actividad en 2020 algo amortiguada respecto a la previsión de la Comisión Europea. Sin embargo, para 2021 hay que escuchar los argumentos de la Comisión, de la Airef, del Banco de España y otros organismos internacionales, porque ahí lo que está pasando es que el tramo final del año está siendo mucho más flojo de lo que está incorporado en el cuadro macroeconómico oficial, porque los rebrotes han obligado a una serie de restricciones de la actividad y ya estamos viendo un agotamiento de esa recuperación que se produjo en el tercer trimestre, y eso se va a trasladar mecánicamente a 2021 con un crecimiento algo inferior de lo que se pensaba” señala Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. “En 2020 yo me acercaría más a la previsión del Gobierno, pero en 2021 creo que, mecánicamente, habrá menos crecimiento del que se pensaba” explica Torres.