Trump, supremacismo blanco y armas, ¿cómo frenar la cultura del odio?

Aunque Donald Trump abandone la Casa Blanca, deja una peligrosa huella. El riesgo de que se produzcan disturbios o violencia en las calles por parte de grupos afines al presidente es todavía real.

La organización 'March for our lifes' se dedica desde hace tiempo a movilizar a la población de Estados Unidos en contra de las armas a raíz de las matanzas que durante los últimos años han tenido lugar en institutos del país. Hablamos con una de sus responsables, Eve Levenson.

¿Cómo has vivido estos intensos días de recuento electoral?

Pues ha resultado agotador porque muchos de nosotros hemos trabajado muy duro durante las dos últimas semanas, pero es que los últimos cuatro años de nuestra vida han sido muy estresantes y es bueno ver que algunos de los frutos de nuestro trabajo finalmente se materializan...

¿Os preocupan las reacciones que están teniendo después de la votación algunos colectivos o personas cercanas a Donald Trump? Tenemos a su hijo llamando a "una guerra total" a sus simpatizantes o a la Asociación Nacional del Rifle intentando movilizar a los que apoyan las armas... ¿Cómo lo ves?

Sí... claramente creo que esa siempre ha sido nuestra preocupación. En realidad, sabemos que cuando las personas alimentadas por el odio tienen acceso a las armas es una combinación realmente mortal, tal y como vemos una y otra vez. Desde luego que esa es una de nuestras preocupaciones, pero, afortunadamente, al menos en este momento, aún no hemos visto que esas amenazas se estén cumpliendo. No han salido a la calle, pero nadie sabe qué pasará cuando se publiquen los resultados.

Aquí en Europa sí que se está analizando el riesgo de un estallido de violencia en las calles a partir de esos resultados... ¿Crees que realmente existe ese riesgo?

Creo que el hecho de tener un presidente que está tan alineado con grupos de supremacistas blancos nos ha puesto en ese riesgo muchas veces. El peligro existe...

Tenemos un ejemplo reciente cuando los demócratas ganaron en el estado de Virginia y vimos cómo se desplazaban allá supremacistas blancos armados de todo el país para tratar de evitar que se aprobaran leyes contra la violencia de las armas de fuego.

Yo estaba allí junto a 12 jóvenes de organizaciones como la nuestra. Éramos sólo 12 armados de flores contra cientos o miles de supremacistas blancos con armas de verdad. Es muy posible que lo volvamos a ver nuevamente. Creo que seguirá siendo un riesgo al que nos enfrentaremos en este país hasta que cambiemos la cultura entorno al odio y deje de ser fácil el acceso a las armas.

De hecho, vosotros estáis trabajando para que eso sea posible... ¿Qué es exactamente el movimiento 'March for our lifes'?

'March for our lifes' es una organización juvenil de ámbito nacional dedicada a la prevención de la violencia con armas de fuego. Se fundó después de la tragedia del tiroteo en Parkland en 2018, poco después de que sucediera el tiroteo.

Empezamos allí, pero tenemos organizaciones hermanas contra la violencia armada en todo el país. Yo represento a una de ellas. Es un movimiento juvenil presente en más de trescientos territorios de todo el país y trabajamos para poder llevar a cabo cambios legales, cambios culturales y que los jóvenes salgan a votar.

Llevamos años y años asistiendo a todo tipo de tiroteos y masacres -en institutos, por ejemplo- y da la impresión de que la población y parte de la clase política se moviliza en un primer momento, pero se olvida del problema cuando pasa el tiempo... ¿Qué es lo que puede estar fallando?

Lo que creo que ocurre es que hay personas realmente insensibles a un derribo de la violencia. Y realmente ocurre algo parecido a lo que dices... Cuando se produce un tiroteo, especialmente en escuelas de estudiantes, todo el país presta atención, reconocen que esto es realmente triste pero luego envían sus pensamientos y oraciones sin que haya acción alguna.

Creo que no se trata sólo de los grandes tiroteos. De los que nos llaman la atención. También se trata de la violencia con armas de fuego que se produce a diario. Más de cien personas mueren a diario por violencia relacionada con las armas de fuego y más de 300 personas se enfrentan en comunidades de afroamericanos marginados. Pero nadie le presta atención y de ahí el racismo sistémico que tenemos en el país donde la gente piensa que esas vidas no importan tanto. Tenemos que cambiar eso y necesitamos asegurarnos de que a la gente le importa la violencia armada.

Debemos asegurarnos de que no sólo se limite el acceso a las armas de fuego sin o que también cambien la mentalidad que hace que las personas recurran a la violencia, que recurrir a las armas de forma prioritaria. Creo que eso requiere una inversión en las comunidades más desatendidas.

Aparentemente puede resultar fácil suprimir la segunda enmienda de la Constitución que otorga a los estadounidenses el derecho de posesión de armas, pero... ¿cómo se puede desarmar a un país con tanta gente con ellas?

La solución está en las políticas de revisión que defendemos en la organización. Creo que las personas que ya están armadas tienen que acreditar que están capacitadas para ello y que practiquen un almacenamiento seguro de las mismas. Hay muchos estados en los que no se exige esa obligación para almacenar esas armas de forma segura.

Necesitamos controlar a todas las personas que tienen armas militares o que estén intentando tener un arma. Especialmente aquellas personas que quieren tener esas armas para provocar daño.

Esa es una alternativa... otra es tener un programa de recompra mediante el cual las personas puedan entregar sus armas a cambio de dinero. Eso ha tenido éxito en muchos países, específicamente cuando se habla de armas de asalto.

Y luego hay gente que tiene esas armas de forma ilegal y que sabemos que las quieren usar para provocar daño. Necesitamos tener algún tipo de sistema con el que podamos retirar las armas de esos hogares, como dictar órdenes de protección de riesgo extremo.

¿Y qué opinan los jóvenes estadounidenses de este problema?

Creo que la realidad está en ellos, en los jóvenes. Ellos son la razón por la que debemos incrementar la prevención de la violencia armada y por lo que se ha convertido en un tema de debate nacional tan importante.

Es una de las mayores preocupaciones de las que habla la gente cuando hay elecciones. Reclaman la necesidad de reformar las leyes de seguridad de armas. Fue la apuesta de Biden... Creo que cada vez más jóvenes saben que la violencia no es la respuesta. Saben que no deberían tener que crecer haciendo simulacros para escapar de disparos en las escuelas todo el tiempo.

Nosotros llamamos a la movilización porque la gente de mi generación ha crecido con ese miedo, miedo a que les disparen en las escuelas, que les disparen en un festival, o en los bares, o en la calle...

Los jóvenes ya sabemos que esto no es normal y, cuando miras el contexto global, se dan cuenta que este es un problema exclusivo de Estados Unidos. Aquí hay demasiadas armas y sabemos que tenemos que limitar la cantidad de armas que hay en circulación para poder resolverlo.

¿Cuáles son las cifras de las armas en Estados Unidos?

Pienso que la realidad es que las armas matan a 100 personas cada día… Más de 40 mil personas cada año. Y mirando esos datos es realmente difícil imaginar que más de 100 personas mueren cada día, pero creo que es importante recordar la vida de estas personas… Por eso es tan poderoso e importante que la gente que ha perdido a alguien por la violencia armada esté dispuesta a actuar como las personas que fundaron March for our life como se comprometen a trabajar en ello. Porque la realidad es que tenemos que hacer que esto para convertirlo en un problema personal para lograr un cambio.

Por los que me dices, vamos a necesitar mucho tiempo para resolverlo…

Soy optimista. No creo que necesitemos mucho tiempo. Pienso que la realidad es que hace dos años antes de crear March for our life era un tabú hablar sobre la industria de las armas y que hablar de ello ha provocado un cambio. Pienso que hemos visto ese cambio, que hemos sido capaces de mantener el ritmo del cambio.

Siempre que se pueda unir la cadena cultural con el voto, que la gente esté dispuesta a actuar y a hacer frente al lobby de las armas…. Creo que ese llegará una legislación al Congreso. Me siento optimista que en los próximos años consigamos hacer todos esos cambios y reducir el número de fallecidos al año por armas.

¿Qué podrá hacer para resolverlo el previsiblemente nuevo presidente Joe Biden para resolverlo?

Creo que hay muchas cosas que el presidente podría hacer. Una cosa que creemos que pueden hacer es designar a un director nacional de prevención de la violencia armada, alguien que coordine entre las agencias qué hacer. El presidente también puede trabajar con el Congreso en la pasada reforma de las armas como la verificación de antecedentes y el presidente también puede garantizar que se financien los programas cruciales de intervención y prevención de la violencia.

Puede garantizar que se otorguen más recursos a agencias como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para asegúrese de que sea responsable de la forma en que rastreamos las armas. Así que creo que hay muchas cosas que un presidente puede hacer, tanto en términos de crear conciencia como asegurarse de que la gente sepa que las armas no siempre son la respuesta.

Hay muchas cosas que pueden hacer trabajando con el Congreso y luego, por supuesto, hay muchas cosas que un presidente también puede hacer mediante acciones ejecutiva, ya sea que puedan o no lograr que las cámaras del Congreso acuerden una legislación. Así que soy muy optimista… Es más probable que Biden esté dispuesto a priorizar esta cuestión que el presidente Doanld Trump. Veremos acciones.

Y, ¿qué podemos hacer con la gente que piensa que la solución a sus problemas está en las armas?

Creo que se trata de ir uno a uno. Creo que la realidad es que hay mucho miedo y mucha desinformación… las personas tienen miedo y por eso compran armas. Cuando hay un arma en una casa, es mucho más probable que se trate de un disparo accidental o algo por el estilo, pero creo que también se trata de que no necesariamente necesitamos demonizar a las personas que poseen arma. Ellas no son el problema, lo son las personas que usan la industria de las armas. Utilizan el odio y el miedo para crecer y aumentar sus ganancias.

Hay que hablar con la gente uno a uno y asegurarse de que para que las personas que compran armas sepan usarlas de forma segura, cómo guardarlas en casa, cómo evitar que otras personas puedan cogerla... que estén capacitados. Creo que se trata de tener leyes que exijan mantener una conversación y tener cultura en el país para prevenir accidentes.

En todo caso, Eve, la industria de las armas es gigantesca, es difícil lidiar con ella.

Si. Quiero decir, creo que sí… Considero que los lobbies, las industrias como la Asociación Nacional del Rifle han tenido problemas financieros importantes desde que se creó 'March for our lifes'… han tenido que cerrar varios programas. Hemos visto que lucharon frente a la popularidad. Enviamos una carta al fiscal general de Nueva York hace un tiempo con una queja pidiéndoles que investiguen los gastos de la Asociación Nacional del Rifle.

La ilegalidad dada la condición de esta organización sin ánimos de lucro y han estado haciendo mal uso de esos fondos. Y luego, si la vieran como intocable, debo decir que no podría ser una superación de la política estadounidense. ¿Dónde está el poder? Nuestros jóvenes se han enfrentado y cansado de que es dijeran qué pensar. De una vez por todas se pusieron de pie protestaron en las calles organizándose y votando y rompiendo récords.