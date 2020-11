En busca de la fe que mueve montañas (de dinero)

Huele a dinero, pero no hay dinero. Hay fe. “Entramos en la catedral española del dinero. Y aquí va a suceder algo curioso porque cuando tú entras en una frutería ves frutas, cuando entras en una ferretería ves herramientas, cuando en una librería libros. Aquí, sin embargo no verás dinero de la misma manera que en las catedrales de verdad no ves a Dios sino sus símbolos y representaciones. Ves imágenes, ves dorados, manteles altares. Aquí verás manifestaciones de la riqueza. Es decir, escaleras de mármol de Carrara, pinturas carísimas, libros bien encuadernados. Pero no verás la riqueza con mayúscula, no te dejarán entrar a ver el oro porque eso te deslumbraría”

En el Banco de España nos han regalado 30.000€ en billetes triturados. Seguramente han subestimado la paciencia y perseveracia que tiene este equipo para recomponer los billetes... / Cadena SER

Cambiamos de siglo con cada puerta que abrimos. No estamos en el Ministerio del Tiempo sino en el Banco de España. El edificio que diseñó Eduardo Adaro es impresionante por fuera y laberíntico por dentro. Desde el piso superior casi somos capaces de adivinar las distintas ampliaciones (la última de Moneo), los patios, las torres con tragaluces capaces de iluminar los sótanos a través de suelos de cristal. Y, como decía Juanjo, en cada escalera, en cada sala manifestaciones de riqueza. Un patrimonio artístico de más de cuatro mil obras en las que se incluyen 8 cuadros de Goya, retratos de reyes y gobernadores, esculturas... Yolanda Romero es la Conservadora del Banco y nos las muestra orgullosa con la vista puesta en el nuevo catálogo y la exposición que preparan para 2021. Cada pieza cuenta la historia del Banco y sus valores. “Los relojes son muy importantes, símbolo del trabajo y de la constancia. Los patios de operaciones siempre están presididos por un reloj” El tiempo es oro. “Los bancos se llamaron templos del dinero. Los patios de operaciones son el único espacio donde se recibe a la feligresía. Y luego está el sagrario donde están las reservas del oro y solamente el sumo sacerdote tiene la lleva para entrar al oro”.

Para evitar el deslumbramiento, nos conformamos con ver la puerta de la cámara acorazada, que pesa toneladas, pero capaz de abrirse con un dedo con la fuerza de la inercia. Nada comparado con la carga que puede mover la fe. Concha Jiménez es la Directora General de Efectivo y Sucursales. Hasta el 31 de diciembre el efectivo que más se ve por allí son las pesetas, se acaba el plazo para cambiarlas, “la gente ha aprovechado el confinamiento para hacer limpia. Y hay quien pensaba quedarse con algún billete de recuerdo pero ahora está en una situación delicada y necesitan dinero”. Dinero que aun no haya perdido su espiritualidad. Con paciencia intenta explicar, a dos ignorantes, cuáles son los fundamentos de su religión. “El Banco no tiene afán de lucro” ¿De dónde salen los más de dos mil millones de euros de beneficio que reportó en 2019? “Activos financieros. Inyectamos dinero a base de comprar papel (bonos, deuda,…) para que haga funcionar la economía. Y, claro, esos papeles tienen una rentabilidad. También está el señoreaje, el beneficio que obtienen los bancos centrales por emitir dinero físico. Una cosa es lo que cuesta hacer fabricar un billete y otra su valor facial. Los beneficios del Banco de España van a los Presupuestos Generales del Estado”.

Juanjo MIllás con Yolanada, la conservadora del Banco de España / Cadena SER

Pasamos del templo a la parroquia. Aquí sí vemos estampitas. En realidad, montañas de dinero. La fe cobra otro sentido. Con todas las medidas de seguridad, sellado de móviles, batas para evitar el descuido de meterse algo al bolsillo, acompañamos a la Directora del Departamento de Emisión y Caja. Helena Tejero se encarga de la logística de los billetes. “Cuando una entidad necesita efectivo nos envía un mensajero y nosotros se lo damos. Cuando a ellos les sobra o tienen billetes desgastados nos lo envía y nosotros lo reciclamos”. Las máquinas están a pleno rendimiento. Un operario mete fajos de billetes que tardan un segundo en ser contados. Los falsos se escupen, los deteriorados se absorben por un tubo y luego se trituran. Los buenos, los que conservan el alma, se empaquetan y vuelven a la circulación. Cambiamos de sala y entramos en el laboratorio en el que reconstruyen los billetes que han sufrido accidentes. Fajos de cien euros quemados, 500 euros triturados sin querer, billetes tintados, una bolsa llena de pedacitos… “El resultado de guardarlos en una bolsa dentro de un muro”. Con grandes dosis de paciencia tardan hasta una semana en reconstruir uno de esos billetes. Para reintegrarlo tiene que estar intacto al menos el 50% de la pieza y tener alguna prueba de que realmente ha sido un accidente. Pasamos al análisis de los billetes falsos “tocar, mirar, girar. Cada vez se detectan menos falsificaciones y las que hay no son de muy buena calidad”. Aun así es recomendable asegurarse. Los billetes falsos no se cambian, no son dinero. La fe es ciega pero no tonta.