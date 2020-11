Convivir con el Alzheimer

Los recuerdos construyen nuestras vidas. Morimos cuando nos quedamos sin ellos. La desmemoria no perdona y cuando llega de forma gradual e irreversible suele convertirse en la puerta de entrada de un largo y oscuro túnel llamado Alzheimer.

Se estima que en España hay 800.000 personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa caracterizada principalmente por la pérdida de memoria pero que también presenta otros síntomas tanto de tipo cognitivo como relacionados con el comportamiento o la conducta. Detrás de dicha cifra hay miles de vidas rotas, personas cuyos recuerdos empiezan a borrarse del mapa de su memoria para no regresar jamás. El Alzheimer no solo es la principal causa de demencia en todo el mundo sino también la enfermedad que mayor discapacidad genera en nuestros mayores, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos en nuestro país. El impacto de la demencia constituye una de las mayores crisis de salud del siglo XXI y los datos a nivel mundial no son nada alentadores, se prevé que en el año 2050 haya alrededor de 130 millones de enfermos.

Actualmente no contamos con ningún fármaco que lo retrase, cure o prevenga, sin embargo, hay medicamentos que pueden mejorar la calidad de vida de los afectados. Por ello urge impulsar la investigación y desarrollar políticas sanitarias destinadas a garantizar un diagnóstico adecuado y el acceso a tratamientos. A día de hoy, el coronavirus constituye el reto científico más urgente pero no debemos olvidar que las demencias asociadas a la edad tienen un enorme impacto social y su investigación sigue sin recibir la financiación necesaria. Enfermedades complejas que por su alta prevalencia constituyen otra pandemia.

¿Cómo acompañar a una persona con Alzheimer? ¿Qué síntomas son los primeros en aparecer? ¿Quién cuida al cuidador? Charlamos con Isabel Barroeta, neuróloga en la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) y Elena Galea, neurobióloga e investigadora ICREA (Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados), sobre esas y otras cuestiones.